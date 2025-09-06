Clima en La Paz y Los Cabos para sábado 6 de septiembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos presentará contrastes durante este sábado 6 de septiembre de 2025, con condiciones cambiantes que afectarán la jornada tanto en la capital como en el destino turístico.

En la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá estable, con cielo despejado y una temperatura de 25 grados, alcanzando sensación térmica de 27. El viento será flojo del sur, con rachas de entre 9 y 16 kilómetros por hora, lo que garantizará un inicio de jornada tranquilo.

Durante la mañana, el Clima en La Paz mostrará cambios graduales, pasando de nubes y claros a lluvias débiles hacia el mediodía. El termómetro llegará hasta los 31 grados, con sensación térmica de 37, mientras que el viento del noroeste y el nivel de radiación muy alto exigirán precauciones a la población.

Por la tarde, el Clima en La Paz estará marcado por tormentas con probabilidad de lluvia de hasta 50%. Se esperan acumulados superiores a 2 milímetros y temperaturas alrededor de 30 grados, con sensación de 36, acompañadas de vientos moderados del noreste que mantendrán la inestabilidad.

Finalmente, en la noche, el Clima en La Paz tenderá a estabilizarse, con cielo de nubes y claros y una temperatura promedio de 27 grados. La sensación térmica se mantendrá en 30 y el viento flojo del sur permitirá un cierre de jornada más sereno tras las precipitaciones vespertinas.

En la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá parcialmente nuboso, con una temperatura de 26 grados y sensación de 28. El viento será flojo del oeste, con rachas de entre 2 y 10 kilómetros por hora, lo que ofrecerá un arranque estable.

Durante la mañana, el Clima en Los Cabos registrará inestabilidad con lluvias débiles en un 30% de probabilidad. El termómetro marcará entre 25 y 27 grados con sensación de 30, acompañado de vientos del norte y noroeste que intensificarán la humedad ambiental.

Por la tarde, el Clima en Los Cabos cambiará hacia condiciones soleadas, con temperaturas cercanas a 30 grados y sensación de 36. Los vientos moderados del sur, sumados a altos índices de radiación solar, requerirán medidas de protección contra la exposición prolongada.

Finalmente, en la noche, el Clima en Los Cabos se presentará mayormente despejado, con temperaturas de entre 26 y 28 grados y sensación de 32. Vientos flojos del oeste y noroeste cerrarán la jornada con un ambiente estable en la región.