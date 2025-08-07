Clima en La Paz y Los Cabos para el jueves 7 de agosto de 2025

El próximo jueves 7 de agosto de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos se presentará con condiciones extremas durante las horas del día, mientras que por la noche el ambiente se tornará más templado aunque persistirá el calor. Las autoridades meteorológicas recomiendan tomar medidas de precaución, especialmente por los niveles de radiación UV.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá estable, con cielo despejado y una temperatura de 27 grados Celsius. La sensación térmica será de 29 grados, con viento moderado del sur entre 15 y 25 km/h. No se espera presencia de radiación solar a esa hora, por lo que el riesgo será bajo.

En la mañana, el cielo se mostrará con nubes y claros. Se prevé que la temperatura alcance los 37 grados cerca del mediodía, con una sensación térmica similar. El clima en La Paz será caluroso, con viento proveniente del oeste a velocidades entre 10 y 30 km/h. La radiación UV alcanzará nivel 9, considerado muy alto, por lo que se sugiere uso de bloqueador solar FPS 25 a 50.

Hacia la tarde, el calor será más intenso. El termómetro marcará hasta 40 grados, con una sensación térmica de 41°C. El clima en La Paz mostrará cielo parcialmente nublado, con viento del oeste entre 11 y 32 km/h. Se recomienda evitar la exposición solar directa en este horario debido a la intensidad de los rayos ultravioleta.

Por la noche, la temperatura disminuirá paulatinamente hasta los 28 grados. El cielo se mantendrá con nubes y claros. El clima en La Paz será más llevadero, aunque aún cálido. Se esperan vientos moderados del suroeste, con ráfagas de hasta 47 km/h, sin presencia de radiación UV.

En cuanto al clima en Los Cabos, la madrugada iniciará con cielo despejado y 27 grados. La sensación térmica será de 29 grados y el viento soplará desde el sur con velocidades entre 15 y 25 km/h. No se prevé actividad solar relevante durante este periodo.

Durante la mañana, el cielo permanecerá con nubes y claros. El clima en Los Cabos alcanzará los 37 grados antes del mediodía, con sensación térmica similar. El viento cambiará su dirección al oeste, y el índice UV se mantendrá en nivel muy alto, por lo que se recomienda extremar precauciones al salir.

En la tarde, se registrará el punto más caluroso del día con temperaturas que podrían llegar a los 40 grados. El clima en Los Cabos será abrasador, con sensación térmica de hasta 41 grados, cielo parcialmente nublado y viento del oeste de hasta 32 km/h. La radiación UV se mantendrá elevada, representando un riesgo para la salud sin protección adecuada.

Finalmente, durante la noche, el ambiente será más fresco pero aún cálido, con 29 grados a las 20:00 horas y 28 grados hacia la medianoche. El clima en Los Cabos mantendrá nubes y claros, sensación térmica de 33°C y vientos del suroeste de hasta 47 km/h. No será necesario el uso de bloqueador solar en este horario.

Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante el clima en La Paz y Los Cabos, especialmente por las altas temperaturas y la intensidad de la radiación solar durante el día.

