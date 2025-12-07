Clima en La Paz y Los Cabos 7 diciembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para este domingo 7 de diciembre de 2025 iniciará con condiciones mayormente tranquilas, aunque cada zona mostrará comportamientos atmosféricos distintos a lo largo del día. En La Paz, la jornada comenzará con cielo despejado y una temperatura mínima de 20 grados durante la madrugada, acompañada de viento flojo del noreste entre los 8 y 13 km/h.

Durante la mañana en La Paz, el pronóstico señalará la presencia de nubes y claros con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 25 grados. El viento incrementará su intensidad con rachas de hasta 33 km/h hacia el mediodía, momento en el que la radiación UV alcanzará niveles medios, aunque sin representar un riesgo significativo para actividades al aire libre.

En la tarde, La Paz mantendrá condiciones estables bajo nubes y claros, con valores cercanos a los 25 grados y una sensación térmica ligeramente superior. El viento cambiará a dirección norte, manteniendo rachas de alrededor de 34 km/h, mientras la temperatura empezará a descender gradualmente hacia el final del día.

Por la noche, La Paz recuperará un cielo completamente despejado y temperaturas que rondarán los 21 grados. El viento regresará al noreste con intensidad moderada entre 12 y 21 km/h, favoreciendo un ambiente estable y sin probabilidad de lluvias, ideal para actividades nocturnas en exteriores.

En cuanto a Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un contraste leve respecto a la capital del estado. Durante la madrugada, Los Cabos registrará nubes y claros con una temperatura constante de 20 grados y viento moderado del norte, cuyas rachas se ubicarán entre los 14 y 23 km/h.

Por la mañana en Los Cabos, el cielo pasará de nublado parcial a completamente soleado conforme avance el día. Las temperaturas aumentarán de 21 a 26 grados, acompañadas de viento moderado del norte con rachas máximas de 30 km/h. La radiación UV alcanzará niveles medios hacia el mediodía.

En la tarde, Los Cabos permanecerá con condiciones soleadas y temperaturas que podrían alcanzar los 27 grados, con sensación térmica de 28. El viento continuará moderado desde el norte con rachas cercanas a los 25 km/h, mientras el índice UV se mantendrá en niveles medios, recomendando protección solar para actividades prolongadas al aire libre.

Finalmente, durante la noche en Los Cabos, el cielo permanecerá despejado con valores de entre 20 y 21 grados y viento moderado del norte y noroeste entre 13 y 25 km/h. La estabilidad atmosférica será predominante en todo el corredor turístico, sin riesgo de precipitaciones ni cambios bruscos en el Clima en La Paz y Los Cabos.