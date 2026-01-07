Clima en La Paz y Los Cabos para el 7 de enero de 2026

Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 6 de Enero, 2026
BCS

Clima en La Paz y Los Cabos prevé un miércoles con nubes, calor moderado y vientos variables en el territorio sudcaliforniano
6 enero, 2026
El Clima en La Paz y Los Cabos para el miércoles 7 de enero de 2026 anticipará una jornada estable en ambas ciudades, con cielos de nubes y claros, temperaturas templadas a cálidas y vientos de intensidad variable, sin pronóstico de lluvias.

En La Paz, durante la madrugada, el ambiente se mantendrá fresco y con nubes y claros, con temperaturas cercanas a los 18 y 19 grados. Se esperará viento flojo del noreste, lo que permitirá una sensación térmica estable acorde con el termómetro.

Por la mañana en La Paz, el cielo evolucionará de mayormente despejado a parcialmente nublado. Las temperaturas subirán de forma gradual hasta aproximarse a los 24 grados, con viento que cambiará del este al noroeste y mantendrá una intensidad moderada.

Durante la tarde en La Paz, se alcanzarán los valores más altos del día, con máximas cercanas a los 28 grados y una sensación térmica ligeramente menor. Persistirán las nubes y claros, acompañados de viento moderado del noroeste y del norte, lo que ayudará a mitigar el calor.

Finalmente, la noche en La Paz volverá a presentar condiciones templadas, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que descenderán a entre 21 y 22 grados. El viento será flojo, principalmente del noreste y noroeste, favoreciendo un cierre de jornada estable.

En Los Cabos, la madrugada se presentará con nubes y claros y ambiente fresco, con temperaturas entre 18 y 19 grados. Se prevé viento de flojo a moderado del norte y noroeste, manteniendo una sensación térmica estable.

Por la mañana en Los Cabos, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá gradualmente hasta rondar los 26 grados hacia el mediodía. El viento cambiará de dirección hacia el sur y ganará intensidad moderada, con radiación solar en nivel medio.

Durante la tarde en Los Cabos, se registrarán las temperaturas más altas de la jornada, con máximas cercanas a los 28 grados y sensación térmica de hasta 29. Persistirán las nubes y claros, con viento moderado del este y noreste que ayudará a dispersar el calor.

Por la noche, Los Cabos tenderá a refrescar, con cielo de parcialmente nuboso a nubes y claros y temperaturas entre 21 y 22 grados. El viento soplará de flojo a moderado del norte y noroeste, cerrando el día con condiciones estables, de acuerdo con el Clima en La Paz y Los Cabos.

