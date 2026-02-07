Clima en La Paz y Los Cabos sábado 7 de febrero de 2026

Durante la madrugada de este sábado, el Clima en La Paz se mantendrá con cielos parcialmente nubosos y una temperatura constante que rondará los 22°C. Los vientos soplarán desde el noreste con ráfagas de hasta 24 km/h, generando una sensación térmica agradable para quienes se encuentren al aire libre en las primeras horas del día. No se esperan precipitaciones, manteniendo un índice de radiación UV en niveles bajos durante este periodo.

Al llegar la mañana, el termómetro en la capital del estado ascenderá gradualmente desde los 22°C hasta alcanzar los 25°C cerca del medio día, bajo condiciones de nubosidad parcial. El viento mantendrá su dirección noreste, mientras que la sensación térmica comenzará a subir ligeramente por encima de la temperatura real. Es importante destacar que, para las 11:00 horas, el índice UV se situará en un nivel medio, por lo que se recomendará el uso de protección solar básica.

Por la tarde, la capital sudcaliforniana experimentará su punto máximo de calor, llegando a los 28°C con una mezcla de nubes y claros. Los vientos rotarán hacia el norte, intensificándose con rachas que podrían alcanzar los 31 km/h, lo que refrescará ligeramente el ambiente costero. La intensidad del sol se mantendrá en niveles moderados, permitiendo actividades recreativas siempre que se considere el estado del Clima en La Paz y Los Cabos previsto para este horario.

Finalmente, al caer la noche en La Paz, el ambiente se tornará más fresco con un descenso en la temperatura hasta los 20°C hacia el final de la jornada. El viento disminuirá significativamente su velocidad, cambiando su dirección hacia el sur y quedando prácticamente en calma durante las últimas horas del sábado. Los cielos permanecerán con nubes y claros, cerrando un día de condiciones estables para todos los habitantes y turistas.

En lo que respecta al extremo sur del estado, durante la madrugada de este sábado, el Clima en Los Cabos presentará condiciones de inestabilidad, ya que se esperará la presencia de lluvia débil alrededor de las 05:00 horas con una acumulación de 0.7 mm. La temperatura oscilará entre los 22°C y 23°C, pero se sentirá una sensación térmica ligeramente superior de hasta 25°C. Los vientos soplarán desde el norte con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h, manteniendo un cielo mayormente cubierto.

Al llegar la mañana, el ambiente en el destino turístico continuará mayormente cubierto y con vientos persistentes del norte que mantendrán rachas de hasta 38 km/h. Para las 11:00 horas, el termómetro subirá hasta los 26°C con cielos parcialmente nubosos, lo que elevará el índice de radiación UV a un nivel medio. Debido a estas condiciones, se sugerirá a la población tomar precauciones si planean realizar actividades al aire libre cerca de la costa por la fuerza del viento.

Por la tarde, la nubosidad volverá a intensificarse dejando un cielo cubierto hacia las 14:00 horas, momento en que se registrará la temperatura máxima de 29°C. La sensación térmica se situará en los 28°C mientras el viento rotará hacia el noreste, disminuyendo su intensidad a los 27 km/h. Gradualmente, hacia las 17:00 horas, aparecerán nubes y claros que permitirán un ambiente más templado, consolidando la estabilidad del Clima en La Paz y Los Cabos tras la inestabilidad matutina.

Finalmente, durante la noche en Los Cabos, la temperatura descenderá a un rango de entre 23°C y 24°C con condiciones de nubosidad parcial. El viento calmará de forma significativa, soplando desde el oeste a una velocidad máxima de apenas 10 km/h, lo que generará una sensación térmica agradable de 25°C. La jornada cerrará sin probabilidad de precipitaciones adicionales, permitiendo un descanso fresco para los habitantes de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Esta estabilidad nocturna permitirá que el Clima en La Paz y Los Cabos sea ideal para eventos sociales al aire libre, siempre y cuando se tome en cuenta el ligero descenso térmico. Las autoridades de Protección Civil recomendarán mantenerse informados sobre los cambios en la velocidad del viento, especialmente en zonas de playa.

Para concluir el reporte, se prevé que el domingo las condiciones meteorológicas mejoren en ambas ciudades, con una disminución en la nubosidad y un cese total de las probabilidades de lluvia en la zona sur. La ciudadanía deberá estar atenta a los avisos oficiales por si existiera algún cambio drástico en las corrientes de viento provenientes del Golfo de California.

