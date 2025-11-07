Clima en La Paz y Los Cabos viernes 7 de noviembre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para este viernes 7 de noviembre de 2025 mostrará condiciones estables y mayormente soleadas, con temperaturas cálidas y vientos de intensidad ligera a moderada. Ambas ciudades de Baja California Sur disfrutarán de un ambiente propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante los altos niveles de radiación solar durante el mediodía.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá estable con cielo despejado y temperatura mínima entre los 23 y 24 grados Celsius. Se prevé viento flojo del sur con velocidades de entre 8 y 12 kilómetros por hora, sin presencia de nubes ni cambios drásticos de temperatura.

En la mañana, el clima en La Paz mostrará un ambiente soleado. Las temperaturas comenzarán en 23 grados alrededor de las 7:00 horas y ascenderán gradualmente hasta alcanzar los 33 grados al mediodía. El viento cambiará de dirección del sur al norte con rachas de hasta 22 kilómetros por hora. Se espera un índice UV alto, por lo que será recomendable el uso de protector solar.

Cielo despejado y altas temperaturas dominarán el clima en La Paz y Los Cabos

Durante la tarde, el clima en La Paz mantendrá su tendencia cálida, alcanzando una temperatura máxima de 34 grados y sensación térmica de 33. El viento soplará del norte y noreste, con rachas que podrían llegar a los 30 kilómetros por hora, disminuyendo al caer el sol.

Por la noche, el clima en La Paz experimentará un ligero descenso térmico, con valores entre 25 y 27 grados. El cielo se mantendrá despejado y el viento será leve del sur y noroeste, lo que permitirá un cierre de jornada tranquilo y con condiciones favorables para paseos nocturnos.

En cuanto al clima en Los Cabos, durante la madrugada se prevé estabilidad atmosférica con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 23 grados. La sensación térmica rondará los 25 grados, con vientos flojos del norte que no superarán los 13 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos presentará condiciones de nubes y claros. Las temperaturas variarán entre 27 y 32 grados, mientras que el viento cambiará del norte al sureste con rachas moderadas. El índice UV alcanzará niveles altos a partir del mediodía, por lo que será importante evitar la exposición solar prolongada.

En la tarde, el clima en Los Cabos mostrará un ambiente mayormente soleado, con temperatura máxima de 31 grados y sensación térmica cercana a 32. Los vientos del sur y sureste alcanzarán hasta 31 kilómetros por hora, manteniendo un entorno cálido pero agradable.

Finalmente, por la noche, el clima en Los Cabos se tornará más fresco, con temperaturas entre 24 y 26 grados. El cielo permanecerá despejado y el viento soplará suavemente del noroeste, ofreciendo una noche estable, ideal para actividades al aire libre o recorridos por la costa.