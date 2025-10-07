Clima en La Paz y Los Cabos este martes 7 de octubre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones contrastantes durante el martes 7 de octubre de 2025. Mientras en la capital del estado se prevén lluvias intermitentes y vientos intensos, en el destino turístico del sur predominará el cielo cubierto con temperaturas elevadas y baja probabilidad de precipitaciones.

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos comenzará con escenarios distintos. En La Paz, se presentarán lluvias débiles y vientos moderados provenientes del norte, con temperaturas cercanas a los 27 grados y sensación térmica de 29. En contraste, Los Cabos mantendrá cielo cubierto, sin lluvias, y una temperatura de 29 grados, acompañada de viento flojo del noreste con rachas de hasta 19 kilómetros por hora.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos continuará con variaciones notables. En La Paz, se espera un aumento en la intensidad de la lluvia, con acumulaciones de hasta 4.3 milímetros y sensación térmica de 31 grados. Los vientos soplarán del noreste con rachas de hasta 42 kilómetros por hora. En Los Cabos, el panorama será parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 31 grados y vientos moderados del noreste, sin presencia de lluvia ni radiación solar significativa.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará el mayor contraste del día. En La Paz, persistirán las lluvias débiles acompañadas de vientos fuertes del este, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. La temperatura se mantendrá alrededor de los 30 grados, con sensación térmica de 34. En Los Cabos, el termómetro ascenderá hasta los 35 grados, con una sensación térmica máxima de 38. Habrá un 30% de probabilidad de lluvia débil y vientos moderados del este con rachas de hasta 46 kilómetros por hora.

Al caer la noche, el clima en La Paz y Los Cabos mantendrá condiciones húmedas en la capital y un ambiente cálido en la zona sur. En La Paz, las lluvias ligeras continuarán con una probabilidad del 60%, mientras el viento soplará desde el sureste con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora. En Los Cabos, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables de 29 grados y sensación térmica de 32. Los vientos seguirán moderados, sin probabilidad de lluvia ni cambios bruscos de temperatura.

De esta manera, el clima en La Paz y Los Cabos para este martes 7 de octubre de 2025 se dividirá entre un día lluvioso y ventoso en la capital del estado y un ambiente caluroso y nublado en el extremo sur de Baja California Sur, con condiciones estables hacia el cierre del día.