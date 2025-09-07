Clima en La Paz y Los Cabos, domingo 7 de septiembre de 2025

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable con temperaturas mínimas de 26 grados en ambas ciudades. En La Paz, la sensación térmica alcanzará los 28, con nubes y claros y vientos flojos del sur entre 3 y 7 kilómetros por hora. Mientras tanto, en Los Cabos, la sensación térmica será de 27 grados y los vientos soplarán flojos desde el noroeste a velocidades de 8 a 14 kilómetros por hora.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos se volverá más cálido. En La Paz, las temperaturas llegarán a 32 grados, con sensación térmica de hasta 38 y cielos parcialmente nubosos. Los vientos se intensificarán desde el norte con rachas de 13 a 25 kilómetros por hora y la radiación solar alcanzará niveles muy altos. En Los Cabos, el termómetro subirá hasta 28 grados, con sensación térmica de 32, y los vientos permanecerán flojos del norte, manteniendo un ambiente estable y agradable.

Durante la tarde, se espera que el clima en La Paz y Los Cabos registre temperaturas cercanas a 32 grados en La Paz y 30 grados en Los Cabos. La sensación térmica podría alcanzar los 38 y 37 grados respectivamente. En La Paz, los vientos del norte y noroeste oscilarán entre 17 y 31 kilómetros por hora, mientras que en Los Cabos los vientos moderados del sur soplarán entre 10 y 25 kilómetros por hora. La radiación solar se mantendrá en niveles muy altos en ambas ciudades, incrementando el riesgo de exposición al sol.

Finalmente, en la noche, el clima en La Paz y Los Cabos descenderá ligeramente. En La Paz, el termómetro marcará 29 grados con sensación térmica de 35, y los vientos flojos del noroeste soplarán entre 2 y 19 kilómetros por hora. En Los Cabos, la temperatura será de 28 grados con sensación de 32 y los vientos moderados del norte oscilarán entre 6 y 22 kilómetros por hora, generando un ambiente cálido pero más estable para la tranquilidad nocturna.