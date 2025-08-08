Clima en La Paz y Los Cabos para este viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones distintas, con una jornada marcada por tormentas y calor en la capital sudcaliforniana, mientras que el destino turístico del sur de la península experimentará lluvias ligeras y una tarde más templada.

En La Paz, la madrugada iniciará con nubes y claros, temperaturas cercanas a 27 grados y sensación térmica de 30. El viento moderado soplará desde el sur con rachas de hasta 29 km/h, y la radiación ultravioleta será baja, ofreciendo un respiro previo a la subida de temperaturas.

Durante la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará diferencias claras: en la capital se alcanzarán hasta 34 grados hacia el mediodía, con probables tormentas que dejarán acumulados de 2.3 milímetros. La sensación térmica podría llegar a 39 grados y la radiación será muy alta, lo que obligará a extremar precauciones.

Por la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mantendrá su contraste. En La Paz, intervalos de tormenta dejarán hasta 6.1 milímetros de lluvia, con temperaturas de 31 a 33 grados y rachas de viento de hasta 40 km/h, que mitigarán parcialmente el calor.

Al anochecer, el cielo paceño se presentará parcialmente nuboso y, hacia la medianoche, cubierto. La temperatura rondará los 28 grados, con una sensación de 32, y viento suave del suroeste que traerá un ambiente más agradable.

En Los Cabos, la madrugada estará parcialmente nubosa, con 27 grados y sensación térmica de 31, viento flojo del sur y sin precipitaciones importantes. Por la mañana, se prevén lluvias débiles de hasta 3 milímetros y temperaturas entre 26 y 28 grados.

Hacia la tarde, el clima cabense tendrá lluvias ligeras con acumulados de 1.5 milímetros, temperaturas de 29 grados y sensación térmica de 33. El viento soplará del sureste con rachas de hasta 35 km/h y la radiación ultravioleta bajará progresivamente.

Al anochecer en Los Cabos, las lluvias disminuirán y el cielo quedará parcialmente nuboso. La temperatura se mantendrá en torno a 27 grados, con sensación de 30, y viento flojo que permitirá un cierre de jornada más tranquilo para residentes y visitantes.