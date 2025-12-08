Clima en La Paz y Los Cabos el lunes 8 de diciembre de 2025

El lunes 8 de diciembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones mayormente estables a lo largo del día, con variaciones ligeras entre ambos destinos turísticos y sin probabilidades de fenómenos atmosféricos relevantes. Las autoridades anticiparán una jornada tranquila para habitantes y visitantes.

En La Paz, durante la madrugada el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura mínima de 20 grados y viento flojo del noreste que oscilará entre 10 y 16 kilómetros por hora. El Clima en La Paz y Los Cabos no mostrará riesgos por radiación UV en estas primeras horas del día.

Por la mañana, el pronóstico para La Paz señalará nubes y claros, con temperaturas de 20 a 22 grados y vientos ligeros desde el noreste que alcanzarán 18 kilómetros por hora. Los modelos indicarán estabilidad atmosférica y ausencia de radiación solar intensa.

Durante la tarde, La Paz registrará cielos parcialmente nublados con una máxima prevista de 25 grados y sensación térmica ligeramente superior. El viento del norte podría superar los 30 kilómetros por hora, aunque sin representar afectaciones para la población.

Por la noche, La Paz volverá a presentar cielos con parcial despeje y temperaturas de entre 20 y 21 grados. Los vientos se mantendrán flojos desde el noreste, con velocidades de 8 a 14 kilómetros por hora, cerrando una jornada estable en toda la zona.

En Los Cabos, la madrugada iniciará con cielo despejado, 19 grados de temperatura y viento ligero del noroeste con rachas de 10 a 17 kilómetros por hora. No habrá riesgo por radiación UV y se mantendrá un ambiente fresco.

Por la mañana, Los Cabos transitará de condiciones despejadas a un cielo más soleado, con temperaturas que ascenderán a 21 grados. El viento continuará moderado desde el noroeste, con rachas de hasta 27 kilómetros por hora, antes de girar al norte hacia el mediodía, momento en el que aparecerán nubes y claros y el índice UV alcanzará un nivel medio.

Por la tarde, Los Cabos mantendrá un ambiente soleado y estable, con temperaturas de 27 grados y sensación térmica de 28. El viento cambiará nuevamente, esta vez desde el sur, con rachas de hasta 22 kilómetros por hora, mientras el índice UV permanecerá en nivel medio.

Para la noche, Los Cabos volverá a presentar cielo despejado, temperaturas entre 20 y 21 grados y viento flojo del noroeste, oscilando entre los 9 y 18 kilómetros por hora. Se prevé una jornada sin lluvias y con estabilidad general en el Clima en La Paz y Los Cabos.