Clima en La Paz y Los Cabos jueves 8 de enero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para este jueves presentará condiciones mayormente estables, con nubosidad variable, temperaturas templadas y vientos moderados, de acuerdo con los pronósticos previstos. Desde las primeras horas, el Clima en La Paz y Los Cabos permitirá actividades cotidianas sin riesgos relevantes.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados centígrados. Se anticipará viento flojo del noroeste, lo que generará un ambiente tranquilo en el arranque del día.

Por la mañana, el clima en La Paz evolucionará a intervalos de nubes y claros, con un aumento gradual de la temperatura hasta alcanzar alrededor de los 22 grados, aunque la sensación térmica será ligeramente mayor. El viento soplará de moderado desde el norte y el índice UV se ubicará en nivel medio.

En el transcurso de la tarde, el clima en La Paz conservará condiciones similares, con máximas cercanas a los 23 grados y sensación térmica de hasta 25. El viento del noroeste ganará intensidad, aportando un ambiente fresco pese al incremento térmico.

Finalmente, durante la noche, el clima en La Paz tenderá a refrescarse, con temperaturas entre 18 y 19 grados. El cielo se mantendrá parcialmente despejado y el viento será flojo del noreste y este, cerrando la jornada sin cambios significativos.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada el clima se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas cercanas a los 19 y 20 grados y viento flojo del noroeste, sin afectaciones previstas.

Por la mañana, el clima en Los Cabos mostrará nubes y claros, con una temperatura que ascenderá hasta los 24 grados y sensación térmica superior. El viento será ligero del sur y el índice UV alcanzará nivel medio.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos continuará parcialmente nuboso, con máximas de 24 grados y viento moderado del sureste y este, generando un ambiente templado en la región.

Finalmente, en la noche, el clima en Los Cabos registrará un descenso térmico hasta los 18 y 20 grados, con cielo de nubes y claros y viento moderado del norte, concluyendo el día con condiciones estables dentro del Clima en La Paz y Los Cabos.

