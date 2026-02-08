Clima en La Paz y Los Cabos el domingo 8 de febrero de 2026

El pronóstico del Clima en La Paz y Los Cabos presentará variaciones importantes durante la jornada de este domingo 8 de febrero de 2026. En la capital del estado, se registrarán condiciones de nubosidad variable y vientos moderados, mientras que en el destino sureño el termómetro alcanzará temperaturas más elevadas. Ambas zonas de Baja California Sur mantendrán cielos que alternarán entre despejados y parcialmente cubiertos.

Durante la madrugada, el cielo en La Paz presentará nubes y claros con una temperatura que se mantendrá estable en los 20°C hacia las 02:00 horas. Para las 05:00 horas, el ambiente estará parcialmente nuboso, conservando la misma sensación térmica de 20°C y vientos ligeros provenientes del este que alcanzarán apenas los 7 km/h, manteniendo un índice de radiación UV nulo.

Al iniciar la mañana, el termómetro subirá ligeramente a los 21°C a las 08:00 horas, mientras que para las 11:00 horas la temperatura alcanzará los 24°C con una sensación térmica de 26°C. El viento se intensificará con rachas de hasta 39 km/h provenientes del norte, y el índice UV subirá a un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protección solar en la capital.

Por la tarde, específicamente a las 14:00 horas, se registrará la temperatura máxima del día con 25°C bajo condiciones de nubes y claros, con vientos que podrían llegar a los 43 km/h. Hacia las 17:00 horas, el termómetro descenderá a los 23°C con una sensación de 25°C, manteniendo la influencia de vientos del noreste que refrescarán la zona costera de la capital.

Finalmente, al llegar la noche, el ambiente se tornará más fresco con 20°C a las 20:00 horas y bajará hasta los 19°C hacia el final del día a las 23:00 horas. Los vientos disminuirán su intensidad de manera significativa, fluyendo desde el este a velocidades de entre 5 y 9 km/h, permitiendo un cierre de jornada tranquilo respecto a lo previsto para el Clima en La Paz y Los Cabos.

Reporte detallado del Clima en La Paz y Los Cabos

Históricamente, el mes de febrero en Baja California Sur se caracteriza por una transición climática donde los frentes fríos del norte comienzan a ceder ante la influencia de corrientes cálidas. Para el municipio de Los Cabos, estas condiciones suelen traducirse en una mayor humedad y temperaturas que superan el promedio de la capital debido a su ubicación geográfica privilegiada entre el Océano Pacífico y el Golfo de California.

Durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá parcialmente nuboso con una temperatura inicial de 24°C a las 02:00 horas y una sensación térmica de 25°C. Hacia las 05:00 horas, el termómetro descenderá ligeramente a los 22°C bajo las mismas condiciones de nubosidad, con vientos provenientes del norte que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, manteniendo un riesgo UV nulo.

Al iniciar la mañana, se esperan nubes y claros con una temperatura de 22°C a las 08:00 horas, aunque la sensación térmica subirá a los 25°C debido a la humedad del ambiente. Para las 11:00 horas, el calor se intensificará alcanzando la máxima de 29°C, con vientos del noreste y un índice UV de nivel 5, por lo que será indispensable tomar precauciones bajo el sol en el extremo sur del estado.

Por la tarde, las condiciones de nubes y claros prevalecerán a las 14:00 horas con una temperatura de 28°C y ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar los 32 km/h. Hacia las 17:00 horas, el cielo se tornará parcialmente nuboso nuevamente con 26°C, manteniendo una brisa constante del suroeste que refrescará la zona costera, permitiendo actividades al aire libre con una sensación térmica agradable.

Finalmente, durante la noche, el ambiente se volverá más fresco con una temperatura de 24°C a las 20:00 horas y una sensación térmica de 25°C bajo cielos parcialmente nublados. Para el cierre de la jornada a las 23:00 horas, el termómetro marcará los 22°C con vientos muy suaves del oeste de entre 3 y 10 km/h, cerrando un domingo de temperaturas estables respecto al Clima en La Paz y Los Cabos.

