Clima en La Paz y Los Cabos sábado 8 de noviembre de 2025

Durante la madrugada del sábado 8 de noviembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones tranquilas y sin nubosidad. En la capital sudcaliforniana, el cielo se mantendrá despejado con una temperatura de 23 grados y sensación térmica de 25, mientras los vientos del sur soplarán entre 8 y 16 kilómetros por hora. En Los Cabos, el termómetro marcará 22 grados con vientos del noroeste de hasta 11 kilómetros por hora, generando un ambiente fresco y estable.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá soleado, con temperaturas en ascenso. En La Paz, el calor alcanzará los 32 grados hacia el mediodía, acompañado de vientos del norte de hasta 29 kilómetros por hora y un índice UV alto, por lo que se recomendará utilizar protector solar con FPS entre 15 y 25. En Los Cabos, las condiciones serán similares, con cielos despejados, vientos del norte y este de hasta 24 kilómetros por hora y un ambiente ideal para actividades turísticas, aunque con radiación intensa.

Durante la tarde, ambas localidades experimentarán temperaturas estables de alrededor de 32 grados. En La Paz, el viento del norte se mantendrá entre 19 y 35 kilómetros por hora, reduciendo el índice UV a nivel medio y ofreciendo un respiro frente al calor. En Los Cabos, predominarán las nubes y claros, con vientos del este de hasta 33 kilómetros por hora y un clima cálido pero más llevadero, propicio para paseos costeros y actividades al aire libre.

Por la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos se tornará más templado. En La Paz, la temperatura descenderá hasta los 24 grados con vientos suaves del sur de entre 5 y 11 kilómetros por hora, manteniendo un cielo despejado y sin riesgos por radiación ultravioleta. En Los Cabos, el ambiente será igualmente agradable, con 24 grados, vientos débiles del oeste y un cielo despejado que acompañará el cierre de una jornada estable y de condiciones óptimas para residentes y visitantes.