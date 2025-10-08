Clima en La Paz y Los Cabos este miércoles 8 de octubre de 2025

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones diferentes en ambos destinos. En la capital sudcaliforniana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con una temperatura promedio de 27 grados y sensación térmica cercana a los 30. Los vientos soplarán desde el este entre 13 y 28 kilómetros por hora, sin radiación solar significativa ni posibilidad de lluvia.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará un contraste marcado. En La Paz, se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas que ascenderán hasta los 34 grados y sensación térmica de 38. Los vientos del sureste oscilarán entre 14 y 33 kilómetros por hora, mientras que los niveles de radiación solar serán muy altos, por lo que se recomendará el uso de bloqueador con FPS de entre 25 y 50.

En cambio, en Los Cabos, el amanecer será lluvioso. El Clima en Los Cabos registrará una probabilidad del 60 por ciento de lluvias moderadas, con temperatura de 27 grados y sensación térmica cercana a los 29. Los vientos del sureste mantendrán su intensidad entre 21 y 40 kilómetros por hora, lo que generará un ambiente húmedo y con escasa radiación solar.

Durante la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos experimentará variaciones notables. En La Paz, se prevé una ligera lluvia con una probabilidad del 30 por ciento y acumulados mínimos. Las temperaturas alcanzarán los 35 grados, con sensación térmica de 38, mientras que los vientos del sur podrían registrar ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora.

En Los Cabos, por su parte, el clima mostrará una mejora gradual. El Clima en Los Cabos alternará nubes y claros, con máximas de 29 grados y sensación térmica de 33. Los vientos del sur se mantendrán moderados, con ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora, y el nivel de radiación solar será alto, por lo que se aconsejará el uso de protector solar con FPS de 15 a 25.

Finalmente, durante la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos ofrecerá un cierre de jornada tranquilo. En La Paz, el cielo estará despejado, con temperatura de 26 grados y sensación térmica de 28. Los vientos del sureste soplarán de forma moderada, entre 11 y 28 kilómetros por hora, generando un ambiente cálido pero agradable.

En Los Cabos, el cielo permanecerá parcialmente despejado y la temperatura descenderá a los 26 grados, con sensación térmica de 28. Los vientos flojos del suroeste, de entre 9 y 18 kilómetros por hora, permitirán una noche fresca y estable tras un día de cambios atmosféricos.

El Clima en La Paz y Los Cabos se caracterizará este miércoles 8 de octubre de 2025 por condiciones contrastantes: mientras la capital sudcaliforniana vivirá un ambiente caluroso y seco, Los Cabos afrontará lluvias intermitentes y humedad persistente, mostrando así los dos rostros del tiempo en la península.