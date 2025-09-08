Clima en La Paz y Los Cabos, lunes 8 de septiembre de 2025

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos comenzará con temperaturas mínimas de 27 grados en La Paz y 26 en Los Cabos, con sensación térmica de 30 y 28 respectivamente. En ambas ciudades, los cielos se mantendrán con nubes y claros, mientras que los vientos soplarán flojos del sur en La Paz y del noroeste en Los Cabos, favoreciendo un ambiente estable y sin necesidad de protección solar.

En la mañana, se prevé que el clima en La Paz y Los Cabos registre un aumento de temperatura. La Paz alcanzará 29 grados con sensación térmica de 33, mientras que Los Cabos llegará a 28 grados con sensación de 33. Los cielos permanecerán parcialmente despejados y los vientos se mantendrán flojos, proporcionando condiciones óptimas para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos se volverá más cálido. En La Paz, la temperatura llegará a 34 grados con sensación térmica de 39, y los vientos moderados del norte oscilarán entre 16 y 30 kilómetros por hora. En Los Cabos, el termómetro marcará 31 grados con sensación de 39, mientras que los vientos moderados del sur y este soplarán entre 12 y 26 kilómetros por hora. La radiación solar será muy alta en ambas localidades, por lo que se recomienda protección solar y mantenerse hidratado.

Finalmente, en la noche, el clima en La Paz y Los Cabos descenderá ligeramente. La Paz registrará 30 grados con sensación térmica de 35, con cielos parcialmente nubosos y vientos moderados del norte entre 4 y 25 kilómetros por hora. En Los Cabos, la temperatura bajará a 28 grados con sensación térmica de 34, y los vientos flojos del norte oscilarán entre 4 y 16 kilómetros por hora, generando un ambiente cálido pero más estable para la tranquilidad nocturna.

La jornada se caracterizará por cielos mayormente despejados y temperaturas cálidas que se mantendrán constantes durante todo el día, favoreciendo las actividades al aire libre y la movilidad en ambas ciudades.

Se espera que los vientos moderados durante la tarde contribuyan a la sensación de frescura en algunos puntos de La Paz, mientras que en Los Cabos permitirán mantener un ambiente agradable pese al calor intenso.

Las autoridades meteorológicas recomendarán el uso de protector solar y mantenerse hidratados, especialmente durante la tarde, cuando la radiación solar alcanzará niveles muy altos en ambas ciudades.

El clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable durante la noche, permitiendo una jornada tranquila y segura para residentes y visitantes que planeen actividades nocturnas o traslados por carretera.