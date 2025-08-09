Clima en La Paz y Los Cabos el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones cambiantes durante la jornada del sábado 9 de agosto de 2025, con escenarios que irán desde cielos despejados hasta tormentas y lluvias aisladas, dependiendo de la región y la hora del día.

En la capital sudcaliforniana, el clima en La Paz y Los Cabos iniciará con una madrugada parcialmente nubosa, temperatura de 28 grados y sensación térmica de 32. El viento será flojo del suroeste con velocidades de entre 2 y 15 kilómetros por hora, y el nivel de radiación ultravioleta se mantendrá en rango bajo.

Por la mañana, La Paz tendrá intervalos de nubes y claros, con 28 grados y sensación térmica de 33. El viento rotará al norte con intensidades de hasta 16 kilómetros por hora. Hacia el final de este periodo, se prevén lluvias débiles y un índice UV muy alto, lo que exigirá precauciones para quienes se expongan al sol.

En la tarde, La Paz registrará condiciones más inestables, con una probabilidad del 50% de tormentas y acumulados de hasta 5.6 milímetros. La temperatura será de 31 grados, pero la sensación térmica alcanzará 36. El viento moderado desde el suroeste llegará a rachas de 29 kilómetros por hora.

Durante la noche, La Paz se estabilizará, con cielo despejado y temperatura de 28 grados, sensación térmica de 33 y viento del suroeste con rachas máximas de 25 kilómetros por hora. No se prevé probabilidad de lluvias, lo que marcará un cierre de jornada más tranquilo para la ciudad.

En el municipio cabeño, el clima en La Paz y Los Cabos tendrá una madrugada con 60% de probabilidad de lluvias débiles y acumulados de hasta 3.1 milímetros. La temperatura será de 25 grados con sensación de 26, y el viento moderado del este alcanzará rachas de hasta 25 kilómetros por hora.

Por la mañana, Los Cabos mantendrá un 40% de probabilidad de lluvias débiles, con acumulados menores a un milímetro. La temperatura ascenderá a 30 grados, con sensación térmica de 34, y el viento del sureste llegará a 26 kilómetros por hora. El índice UV será muy alto, por lo que se aconseja el uso de protección solar.

En la tarde, Los Cabos tendrá lluvias ligeras aisladas y lapsos de nubes y claros. La temperatura alcanzará los 30 grados, con sensación de 35. El viento moderado del sur se mantendrá con rachas de hasta 29 kilómetros por hora y un índice UV elevado.

Para la noche, Los Cabos registrará cielo con nubes y claros, temperatura de 28 grados y sensación térmica de 32. El viento moderado del sur llegará a rachas de 25 kilómetros por hora y no se prevé probabilidad de lluvias, cerrando la jornada con un ambiente más estable.