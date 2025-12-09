Clima en La Paz y Los Cabos para 9 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones mayormente estables este martes 9 de diciembre de 2025, con cielos despejados, temperaturas moderadas y vientos de ligeros a moderados según cada zona. La previsión apunta a una jornada sin sobresaltos, en la que ambas ciudades mostrarán variaciones propias de cada periodo del día, sin eventos relevantes.

En el caso de La Paz, el día iniciará con estabilidad atmosférica durante la madrugada. El Clima en La Paz y Los Cabos reflejará en esta región un cielo completamente despejado y una temperatura cercana a los 18 grados, con sensación térmica similar. Los vientos serán flojos desde el este, entre 6 y 19 km/h, lo que permitirá un arranque de jornada sin cambios bruscos.

Por la mañana, el clima seguirá sin variaciones en la capital sudcaliforniana. Se prevé nuevamente un ambiente despejado con 19 grados y viento débil del noreste entre 8 y 14 km/h. Hacia las 08:00 horas, el termómetro ascenderá a 22 grados bajo un cielo soleado, mientras la sensación térmica llegará a 23 grados, con vientos moderados del noreste que alcanzarán hasta 21 km/h.

Durante la tarde, el panorama se mantendrá estable, aunque con temperaturas más elevadas. A las 11:00 horas se estiman 25 grados con vientos del norte de hasta 29 km/h; para las 14:00 horas, la marca aumentará a 26 grados con rachas de 34 km/h. Pasadas las 17:00 horas, el ambiente descenderá a 24 grados, acompañado de vientos provenientes del noreste.

Ya por la noche, La Paz cerrará la jornada con condiciones frescas y cielo despejado. A las 20:00 horas se registrarán 22 grados y viento moderado del noreste. Cerca de las 23:00 horas, el clima se ajustará a 19 grados con viento del sureste entre 3 y 23 km/h, finalizando un día estable y sin alteraciones significativas.

En el caso de Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará una madrugada igualmente estable, con cielo despejado y 18 grados como temperatura mínima. La sensación térmica será equivalente y el viento soplará del noroeste entre 12 y 19 km/h, manteniendo una atmósfera tranquila y sin necesidad de protección especial ante la radiación UV.

Por la mañana, Los Cabos conservará un ambiente despejado, con 19 grados y viento moderado del noroeste entre 12 y 20 km/h. Hacia las 08:00 horas, el escenario será soleado con 23 grados, sensación térmica de 25 y viento del norte, manteniendo una tendencia cálida en ascenso.

Durante la tarde, las condiciones soleadas continuarán como característica del Clima en La Paz y Los Cabos. Los Cabos alcanzará los 27 grados, con cambios graduales en la dirección del viento que irá del noreste al este y luego al sureste, registrando velocidades de entre 3 y 26 km/h. La radiación UV será moderada alrededor del mediodía.

Finalmente, para la noche se anticipan intervalos de nubes y claros en Los Cabos. La temperatura bajará a 22 grados a las 20:00 horas y a 19 grados hacia las 23:00, con un viento que cambiará del oeste al noroeste. La sensación térmica se mantendrá estable, concluyendo un día sin fenómenos climatológicos de relevancia.