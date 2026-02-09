Clima en La Paz y Los Cabos lunes 9 de febrero de 2026

Las condiciones meteorológicas para el inicio de semana en Baja California Sur presentarán un contraste significativo entre la capital y el destino turístico del sur. El pronóstico del Clima en La Paz y Los Cabos indica que, mientras en la zona norte predominarán los cielos despejados con temperaturas cálidas, en el extremo sur la nubosidad jugará un papel fundamental durante las primeras horas de la jornada, aunque ambas regiones gozarán de estabilidad hacia el final del día.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz iniciará con una temperatura de 18°C a las 02:00 horas bajo un cielo de nubes y claros. Hacia las 05:00 horas, el termómetro descenderá ligeramente a los 17°C con un cielo completamente despejado y vientos muy suaves del sureste que no superarán los 7 km/h, manteniendo un índice de radiación UV nulo, lo que favorecerá un ambiente sumamente fresco.

Al comenzar la mañana, el ambiente se tornará agradable con 19°C y nubes dispersas alrededor de las 08:00 horas. Sin embargo, para las 11:00 horas se prevé un ascenso térmico significativo alcanzando los 25°C, con una sensación térmica de 26°C y vientos del oeste que empezarán a cobrar fuerza, por lo que el Clima en La Paz exigirá el uso de protección solar debido al índice UV medio que se registrará.

Para la tarde, el sol brillará en su máximo esplendor con condiciones totalmente soleadas a las 14:00 horas, momento en que se registrará la temperatura máxima de 28°C. Los vientos del suroeste se intensificarán con rachas de hasta 44 km/h, refrescando ligeramente el ambiente hacia las 17:00 horas cuando el termómetro marque los 25°C, prevaleciendo la estabilidad atmosférica en la capital del estado.

Finalmente, durante la noche, el cielo se mantendrá despejado permitiendo un descenso paulatino de la temperatura, situándose en los 20°C a las 20:00 horas. Para el cierre de la jornada, a las 23:00 horas, el termómetro marcará nuevamente los 17°C con vientos del sur de entre 11 y 18 km/h, brindando un ambiente fresco ideal para el descanso tras las variaciones presentadas en el Clima en La Paz y Los Cabos.

Históricamente, el mes de febrero presenta este tipo de oscilaciones donde la presencia de vientos del oeste y suroeste ayudan a regular la temperatura costera. Para este lunes 9 de febrero de 2026, la zona de los municipios del sur verá una mayor presencia de nubes durante la primera mitad del día, lo que contrastará con la radiación solar que se espera para las horas del mediodía y la tarde.

Durante la madrugada, el Clima en Los Cabos iniciará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 21°C a las 02:00 horas. Hacia las 05:00 horas, el panorama se tornará cubierto con un descenso en el termómetro hasta los 19°C, acompañado de vientos provenientes del noroeste con rachas de hasta 17 km/h y un índice de radiación UV nulo, lo que brindará un ambiente fresco en las primeras horas del día.

Al comenzar la mañana, la nubosidad se dispersará parcialmente a las 08:00 horas manteniendo los 21°C, pero para las 11:00 horas se prevé un ascenso significativo alcanzando los 25°C. El viento cambiará su dirección hacia el sur con ráfagas de 22 km/h, elevando la sensación térmica a los 26°C, por lo que el Clima en Los Cabos requerirá el uso de protección solar debido a que el índice UV alcanzará un nivel medio.

Para la tarde, se registrará la temperatura máxima de 27°C a partir de las 14:00 horas bajo condiciones de nubes y claros. Los vientos del sur y suroeste se intensificarán con rachas de hasta 35 km/h, refrescando ligeramente la zona costera hacia las 17:00 horas, momento en el que la sensación térmica se mantendrá en los 26°C, prevaleciendo condiciones óptimas para actividades recreativas y náuticas.

Finalmente, durante la noche, el cielo se despejará por completo permitiendo que el termómetro baje a los 21°C a las 20:00 horas con vientos constantes del oeste. Para el cierre de la jornada, a las 23:00 horas, se espera que la temperatura regrese a los 19°C con nubes dispersas y ráfagas del noroeste de 21 km/h, garantizando un final de jornada tranquilo en todo el municipio tras las variaciones presentadas en el Clima en La Paz y Los Cabos.

