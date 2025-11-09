Clima en La Paz y Los Cabos 9 de noviembre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para el domingo 9 de noviembre de 2025 se caracterizará por condiciones estables, cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 23 y 33 grados, según los reportes meteorológicos locales. Ambas regiones presentarán una jornada calurosa durante el día y más templada al caer la noche, ideal para actividades al aire libre.

En La Paz, el pronóstico indicará que durante la madrugada las temperaturas serán agradables, cercanas a los 23 grados, con nubes y claros. La sensación térmica rondará los 25 grados, mientras que los vientos soplarán del sureste con rachas de entre 4 y 9 kilómetros por hora. No se prevé radiación solar significativa, por lo que el ambiente será cómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la mañana, el clima en La Paz se mantendrá parcialmente despejado, con temperaturas que subirán gradualmente hasta los 26 grados. Se esperan vientos del este con una velocidad moderada de entre 6 y 12 kilómetros por hora. No habrá riesgo por radiación ultravioleta, aunque la sensación térmica aumentará ligeramente.

En la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más cálido, con 31 grados de temperatura y sensación térmica de 32. Los vientos del norte llegarán con rachas de hasta 38 kilómetros por hora, lo que aportará frescura al ambiente. El índice UV será medio, por lo que se recomendará aplicar protector solar con FPS de 6 a 10 para evitar afectaciones por exposición solar prolongada.

Por la noche, el clima en La Paz se volverá más fresco, con valores térmicos entre 24 y 25 grados y cielos despejados. Se prevé viento del este con intensidad variable de hasta 28 kilómetros por hora. Las condiciones serán estables y sin pronóstico de lluvias, permitiendo un cierre de jornada tranquilo.

En tanto, el clima en Los Cabos se presentará despejado durante la madrugada, con temperaturas de 23 grados y sensación térmica de 25. Los vientos del noroeste se mantendrán flojos, entre 7 y 15 kilómetros por hora, sin riesgo por radiación UV, generando un ambiente óptimo para las primeras horas del día.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos será templado, con 26 grados de temperatura y cielo con nubes y claros. Los vientos del norte alcanzarán rachas de hasta 21 kilómetros por hora, sin registrar índice UV peligroso. La sensación térmica se mantendrá ligeramente superior a la temperatura ambiental.

En la tarde, el clima en Los Cabos mostrará condiciones soleadas con temperaturas de hasta 33 grados y sensación térmica de 32. Los vientos del sur llegarán con fuerza moderada, entre 5 y 26 kilómetros por hora. Se pronosticará un índice UV alto, por lo que se aconsejará utilizar bloqueador solar con FPS de 15 a 25.

Finalmente, por la noche, el clima en Los Cabos descenderá hasta los 24 grados, con nubes dispersas y viento del noroeste de 7 a 16 kilómetros por hora. El ambiente será estable, sin presencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un cierre dominical con condiciones agradables y sin sobresaltos meteorológicos.