Clima en La Paz y Los Cabos jueves 9 de octubre de 2025

Durante la madrugada del jueves 9 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos se presentará con condiciones tranquilas y estables. En la capital sudcaliforniana, La Paz, se pronosticará cielo despejado, temperatura mínima de 26 grados y sensación térmica de 27. Los vientos soplarán flojos del sur, entre 11 y 17 km/h, con un nivel de radiación bajo, lo que permitirá un ambiente templado en las primeras horas del día.

En la mañana, el clima en La Paz se mantendrá soleado con un aumento gradual de la temperatura, que podría alcanzar los 34 grados hacia el mediodía. La sensación térmica ascenderá hasta los 36 grados, acompañada de viento moderado de suroeste con rachas de hasta 28 km/h. El nivel de radiación ultravioleta será muy alto, por lo que se recomendará aplicar protector solar con FPS entre 25 y 50 antes de exponerse al sol.

Por la tarde, el clima en La Paz mostrará intervalos de nubes y claros, con temperaturas máximas de 34 grados y sensación térmica cercana a los 37. Los vientos del suroeste se mantendrán moderados, con velocidades de hasta 31 km/h. El índice UV permanecerá alto, por lo que será necesario continuar con las medidas de protección solar, especialmente en actividades al aire libre o zonas costeras.

Durante la noche, el clima en La Paz tenderá a refrescarse ligeramente con temperaturas de 27 grados y sensación térmica de 29. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, y el viento soplará moderado de suroeste, alcanzando hasta 29 km/h. El nivel de radiación será bajo, favoreciendo un ambiente más agradable para las actividades nocturnas en la capital sudcaliforniana.

En cuanto al clima en Los Cabos, durante la madrugada, se esperará un ambiente templado con temperaturas cercanas a los 26 grados y una sensación térmica de 29. El cielo mostrará nubes y claros, mientras el viento flojo de suroeste soplará entre 10 y 17 km/h. El índice UV será bajo, ofreciendo condiciones estables para quienes transiten durante las primeras horas del día.

Por la mañana, el clima en Los Cabos se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 30 grados, alcanzando una sensación térmica de hasta 35. Se prevé viento de sur con ráfagas de hasta 20 km/h. El índice UV será muy alto, por lo que se recomendará utilizar bloqueador solar de amplio espectro y mantenerse hidratado durante las horas de mayor exposición.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos continuará con nubes y claros, alcanzando una temperatura máxima de 30 grados y sensación térmica de 36. El viento moderado de suroeste incrementará su velocidad, con rachas de hasta 31 km/h. El nivel de radiación seguirá siendo alto, por lo que será recomendable limitar la exposición directa al sol.

Finalmente, por la noche, el clima en Los Cabos tenderá a refrescarse ligeramente con temperaturas cercanas a los 26 grados y viento moderado de noroeste con velocidades de entre 9 y 28 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y el nivel de radiación será bajo, generando un ambiente estable y tranquilo para el cierre de la jornada en la región sur de Baja California Sur.