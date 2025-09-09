Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 8 de Septiembre, 2025
BCS

Clima en La Paz y Los Cabos, el martes 9 de septiembre de 2025

Se esperan cambios de temperatura, viento y nubosidad; así estará el clima en La Paz y Los Cabos este martes
Adolfo Torres
8 septiembre, 2025
La Paz – Madrugada: Durante la madrugada, el clima en La Paz experimentará temperaturas frescas, con mínimas cercanas a 18°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y ligeros vientos del noreste que se intensificarán hacia el amanecer, afectando la sensación térmica en zonas abiertas de la ciudad.

La Paz – Mañana: En la mañana, el clima en La Paz se tornará más cálido, alcanzando máximas de 27°C. La humedad relativa disminuirá gradualmente, mientras los rayos solares comenzarán a ser más intensos, favoreciendo actividades al aire libre. Se anticipa un leve incremento en la velocidad del viento proveniente del sureste.

La Paz – Tarde: Para la tarde, el clima en La Paz mostrará cielos despejados con ráfagas de viento moderadas. Las temperaturas alcanzarán su punto más alto del día, alrededor de 30°C, mientras los ciudadanos deberán tomar precauciones por exposición prolongada al sol y posibles cambios repentinos de nubosidad.

La Paz – Noche: Durante la noche, el clima en La Paz disminuirá sus temperaturas hasta los 22°C. Se prevé un ambiente tranquilo, con vientos suaves y cielo parcialmente despejado, condiciones ideales para actividades nocturnas al aire libre. Se recomienda a la población seguir pendiente de posibles cambios meteorológicos menores.

Los Cabos – Madrugada: Durante la madrugada, el clima en Los Cabos registrará temperaturas de 26°C con nubes y claros, mientras la sensación térmica alcanzará los 29°C. Se prevé viento flojo del noroeste de 7 a 12 km/h, sin probabilidades de lluvia y condiciones tranquilas para la actividad nocturna.

Los Cabos – Mañana: En la mañana, el clima en Los Cabos se tornará más cálido, llegando a 29°C con sensación térmica de 35°C. El cielo permanecerá con nubes y claros, mientras los vientos flojos del norte soplarán entre 5 y 13 km/h, generando condiciones agradables para desplazamientos y actividades al aire libre.

Los Cabos – Tarde: Para la tarde, el clima en Los Cabos presentará intervalos de nubosidad con máximas de 31-32°C y sensación térmica de 37-39°C. Se espera viento moderado del sureste y sur, con ráfagas de 10 a 24 km/h, así como posibilidad de lluvia débil de 0.1 mm, lo que exigirá precauciones para quienes realicen actividades bajo el sol.

Los Cabos – Noche: Durante la noche, el clima en Los Cabos disminuirá sus temperaturas hasta los 28-29°C, con nubes y claros y sensación térmica de 32-36°C. El viento flojo del norte y noroeste, de 0 a 16 km/h, permitirá un ambiente tranquilo para actividades nocturnas, manteniendo bajo el riesgo de precipitaciones.

 Para este martes 9 de septiembre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones variables, con mañanas cálidas, tardes soleadas o con nubosidad dispersa, y noches templadas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones según el horario del día.

