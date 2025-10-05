Clima en La Paz y Los Cabos domingo 5 de octubre de 2025

Durante la madrugada del domingo 5 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones estables con nubes y claros en ambas localidades. En la capital del estado, la temperatura será de 27 grados Celsius con una sensación térmica de 28, mientras que en Los Cabos alcanzará 27 grados con sensación de 29. Los vientos soplarán suaves desde el sur y norte, respectivamente, sin riesgo por radiación solar.

En las primeras horas de la mañana, el clima en La Paz se mantendrá templado y con cielo parcialmente despejado. El termómetro marcará 26 grados al amanecer y aumentará hasta los 29 grados hacia las 08:00 horas, con vientos que variarán entre el sureste y el norte, de 2 a 12 kilómetros por hora. En contraste, el clima en Los Cabos registrará temperaturas más altas, cercanas a los 30 grados, y una sensación térmica de 32, acompañadas por vientos moderados del norte y este con velocidades de hasta 28 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos presentará diferencias notables. En la capital sudcaliforniana se espera que el termómetro alcance los 35 grados Celsius, con una sensación térmica de hasta 39 y predominio de nubes y claros. El viento soplará con fuerza moderada desde el norte, con rachas de entre 16 y 37 kilómetros por hora. En tanto, en Los Cabos aumentará la humedad y se prevé una posible lluvia débil con probabilidad del 30 por ciento, mientras la temperatura se ubicará en 32 grados, con sensación térmica de 38 y vientos del sureste de hasta 33 kilómetros por hora.

Por la noche del domingo, el clima en La Paz y Los Cabos tenderá a estabilizarse con un descenso en la temperatura. En La Paz, el ambiente será cálido, con registros de entre 28 y 30 grados, sensación de 32 y vientos del este entre 2 y 11 kilómetros por hora. En Los Cabos, el cielo se mantendrá con nubes y claros, con temperaturas entre 27 y 29 grados y sensación térmica máxima de 34. Los vientos serán flojos del noroeste, de 3 a 11 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvias adicionales.

Tanto el clima en La Paz y Los Cabos se caracterizará por un ambiente predominantemente cálido durante el día y estable por la noche, con ligeras variaciones en la humedad y el viento, lo que permitirá a residentes y visitantes disfrutar de una jornada dominical con pocas afectaciones meteorológicas.