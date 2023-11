Clima en Tijuana hoy: cielo despejado y fresco este martes

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad del Golfo de California (UGC), en Los Cabos, BCS. En 2010 inicié mi vida profesional enfocada en el periodismo, la fotografía y la organización de eventos masivos los cuales ejercí en el Ayuntamiento de Los Cabos durante seis años. Después y durante tres años me enfoque en la promoción, difusión y realización de eventos de una institución educativa privada. Finalmente, en 2020 me integré a Tribuna de Los Cabos como periodista; los últimos nueve meses he laborado como editora web.