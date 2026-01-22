Impulsan clínica de pesca de orilla para mujeres como paso hacia la igualdad en La Paz

Con el objetivo de romper estereotipos de género y ampliar la participación de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en coordinación con el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), impulsa la primera Clínica de Pesca de Orilla para Mujeres, que se llevará a cabo durante el mes de febrero en la playa La Posada, en la ciudad de La Paz.

La directora general del IMM, Christa González Robinson, informó que esta iniciativa busca abrir nuevas oportunidades para que las mujeres se integren a la pesca deportiva y al turismo, más allá de los espacios que históricamente han ocupado dentro de la industria de los servicios.

“La pesca sigue siendo una industria totalmente masculinizada, aunque cada día hay más mujeres que lo practican, que les interesa, la verdad es que sigue siendo una industria masculinizada y nosotras justo queremos romper con esos estereotipos de género, abrir a que las mujeres se integren y enviar el mensaje claro de que no hay actividades para hombres o para mujeres, sino que cualquier persona, pues tiene derechos y oportunidades iguales para hacerlo”, expresó González Robinson.

Explicó que la clínica tendrá un cupo limitado a 50 mujeres y estará enfocada en la pesca de orilla, al tratarse de una modalidad accesible que no requiere inversión en equipo, lo que facilita la participación de mujeres interesadas en incursionar en esta actividad, ya sea de manera recreativa, formativa o con fines de emprendimiento.

González Robinson subrayó que este taller no solo brinda conocimientos técnicos, sino que representa un primer paso hacia la igualdad de oportunidades, al generar espacios seguros, libres de discriminación y con una clara perspectiva de empoderamiento.

“Este curso no solo es de pesca de orilla, es más bien una primera ventana a la igualdad de oportunidades. Queremos que las mujeres ocupen todos los espacios, el deporte, el turismo, la naturaleza, siempre en igualdad y en libertad. Este taller o esta clínica de pesca deportiva se hará el mes de febrero en la playa La Posada y tendremos un cupo para 50 mujeres, no tienen que llevar ningún material, simplemente tienen que llevar su protector solar, termo, algo para cubrirse del sol, una gorra, un sombrero y mucha disposición para para aprender”, agregó.

Asimismo, indicó que esta actividad forma parte de una estrategia más amplia orientada a impulsar la participación activa de las mujeres en el turismo, el deporte y el uso responsable de los recursos naturales, colocándolas como protagonistas del desarrollo local.

Finalmente, se invita a la ciudadanía interesada a mantenerse atenta a la convocatoria, la cual será difundida a través de las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres, donde se darán a conocer los requisitos, fechas y detalles para participar.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/