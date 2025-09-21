Club Atlético La Paz brilla con goleada 3-0 sobre Atlético Morelia en el Apertura 2025
El Club Atlético La Paz firmó una de sus mejores actuaciones del torneo al vencer 3-0 al Atlético Morelia en la Jornada 8 del Apertura 2025. Los Aurinegros fueron contundentes desde el inicio y mantuvieron el control del juego hasta el silbatazo final.
Primer golpe tempranero
Apenas al minuto 4, Martín Barragán abrió el marcador tras una gran asistencia de Óscar Millán. El delantero definió con un disparo raso que dejó sin opciones al arquero visitante.
La presión de los sudcalifornianos continuó. Al minuto 23, los visitantes se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Walter Ortega. Poco después, Daniel “El Fídeo” Álvarez aprovechó el espacio en el área y con un tiro cruzado marcó el 2-0 al minuto 31.
Goleada en el primer tiempo
Cerca del descanso, una jugada colectiva terminó con un disparo al poste de Óscar Millán. El rebote lo aprovechó de nuevo Martín Barragán, quien firmó su doblete y el 3-0 definitivo al minuto 44.
Segunda mitad sin cambios
En la parte complementaria, Atlético Morelia intentó reaccionar, pero se topó con un Jonathan Estrada seguro bajo los tres palos. El portero sudcaliforniano mantuvo su arco en cero con varias atajadas clave.
Histórica racha para los Aurinegros
Con este triunfo, los Aurinegros vencieron por primera vez al Atlético Morelia y alcanzaron su tercera victoria consecutiva, algo inédito en su corta historia. Además, suman cuatro partidos seguidos anotando tres goles.
La victoria colocó al Club Atlético La Paz en la cuarta posición de la tabla con once puntos, a falta de que concluya la jornada.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO