Club Atlético La Paz debuta con empate y deja buenas sensaciones en el Clausura 2026
El Club Atlético La Paz arrancó el torneo Clausura 2026 con un empate que dejó un sabor agridulce, pero también señales positivas de cara a los próximos compromisos. En la rueda de prensa posterior al partido, el director técnico del conjunto paceño, Hugo Castillo, subrayó el espíritu combativo de sus jugadores, quienes supieron reponerse a la adversidad durante los 90 minutos.
Castillo destacó que su equipo mostró superioridad en varios lapsos del encuentro y mantuvo orden defensivo, aunque reconoció que la falta de ritmo, producto de una pretemporada exigente y con pocos partidos amistosos, aún es un factor a mejorar. “Me quedo con el espíritu de competitividad que mostró el equipo hasta el último minuto; ir dos veces abajo en el marcador y alcanzar al rival habla muy bien del carácter del grupo”, señaló el estratega.
“Nos vamos con un sabor agridulce por el empate, pero satisfechos con el rendimiento colectivo y la combatividad del equipo; este es apenas el inicio y vamos a crecer”.
En cuanto a las bajas y ajustes en el plantel, el técnico paceño explicó que las salidas y llegadas de jugadores son parte natural del cierre de torneo, resaltando la incorporación de elementos con experiencia que aportarán mayor solidez defensiva. Además, confirmó que algunas ausencias y lesiones obligaron a modificar el once titular horas antes del encuentro, situación que el equipo supo afrontar.
Por su parte, José Meléndez, director técnico de Tapatío, calificó el partido como intenso y atractivo, destacando la valentía de ambos equipos desde el silbatazo inicial. A pesar de jugar con un hombre menos durante parte del encuentro, consideró que su equipo mantuvo el orden y ejecutó de buena manera el plan de partido.
“Fue un partido dinámico, con mucha intensidad y gallardía; el equipo se va con la sensación de que incluso pudo llevarse algo más”.
Con este resultado, Club Atlético La Paz suma su primer punto del torneo y se prepara para las siguientes jornadas con la meta de consolidar su funcionamiento y mejorar su desempeño como visitante, mientras que Tapatío se marcha conforme con el esfuerzo mostrado en una complicada jornada inaugural.
