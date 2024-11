Club Atlético La Paz dona prótesis externas a sobrevivientes de cáncer de mama

La Paz donó 10 prótesis externas para mujeres sobrevivientes de cáncer de mama a la asociación civil Onco Reto BCS.

Esto fue posible gracias a la venta de su jersey rosa, una prenda conmemorativa diseñada en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Durante la entrega de las prótesis, Samuel Hernández, presidente del Club Atlético La Paz, destacó el compromiso del equipo con este tipo de causas y recalcó el sentido de responsabilidad social de quienes lo integran.

Ivonne Romo, vicepresidenta del club, explicó la inspiración detrás del diseño del jersey conmemorativo y agradeció la respuesta de la afición, quienes hicieron que las ventas superaran las expectativas.

Por su parte, Claudia Sánchez Sánchez, presidenta de Onco Reto BCS, subrayó la importancia de las prótesis para las beneficiarias. Destacó que este tipo de apoyos han permitido que la asociación civil lleve 15 años brindando acompañamiento a pacientes y sobrevivientes de cáncer.

“Para ellas no solamente una prótesis es algo estético. No es el hecho de decir, pues es que me quitaron uno o dos senos y me mutilaron, y es que es así. Hay veces que solo inclusive ya nos han comentado que es hasta por salud, aunque hay un desbalance, hay un dolor de espalda, hay incomodidad”, explicó.