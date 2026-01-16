Club Med Cancún concluye su renovación y eleva su oferta en el Caribe mexicano

Club Med Cancún cerró un proceso de renovación integral que se extendió por dos años y que redefine uno de los resorts más emblemáticos del Caribe mexicano, en una apuesta estratégica por mantenerse competitivo en un destino marcado por la sobreoferta hotelera y la presión en precios.

La inversión forma parte de un plan maestro desarrollado entre 2024 y 2026, con el que la marca reforzó su presencia en México mediante un modelo multitarget orientado a familias, parejas y viajeros activos, sin romper con su identidad de lujo accesible y experiencias todo incluido.

El complejo, ubicado en una península privada con tres playas de arena blanca, una laguna natural y acceso directo al segundo arrecife de coral más grande del mundo, mantiene su ventaja logística al situarse a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los más transitados de América Latina.

La primera fase de la renovación, inaugurada en abril de 2024, introdujo la Isla de Deportes & Wellness, con nuevas instalaciones para actividades físicas y recreativas como escuela de circo con bungee y trampolín, espacios de yoga sobre la laguna, minigolf, canchas multiusos y áreas de relajación.

En diciembre de 2024 se presentó la segunda etapa, enfocada en el turismo familiar, con la apertura del Oasis Aguamarina. Esta área incorporó habitaciones familiares renovadas, una piscina frente al mar, bar de coctelería y un nuevo Club de Niños, diseñado bajo una inspiración maya y con espacios diferenciados para bebés, niños y adolescentes hasta los 17 años.

Durante este periodo también se integraron nuevas zonas lúdicas como el Parque Acuático Maya “El Templo” y el Splash Park “Cenote”, reforzando a Cancún como uno de los destinos clave del portafolio global de Club Med para vacaciones familiares.

La fase final, prevista para 2026, contempla la transformación del núcleo del resort con una nueva piscina principal, una Infinity Pool frente al mar, un bar de playa Grab & Go y la incorporación de habitaciones Deluxe y Pool Rooms con diseño maya contemporáneo, todo ello sin suspender la operación del complejo.

La culminación de este proyecto ocurre en un momento complejo para la industria turística de Quintana Roo, donde empresarios del sector han reconocido una caída en ingresos y ajustes en tarifas para mantener niveles de ocupación, lo que ha obligado a los complejos a competir mediante diferenciación y valor agregado.

Con esta renovación, Club Med reafirma su apuesta por Cancún y por México como destinos estratégicos, fortaleciendo su posicionamiento en el Caribe con una oferta que combina infraestructura moderna, experiencias familiares y una identidad local integrada al concepto de lujo premium.

