Los Cabos creará Clúster Médico para lograr tener más control sobre el turismo de salud

Desde hace varios años y con la llegada de la alerta sanitaria por Covid-19, el turismo de bienestar y de salud incrementaron su popularidad entre los turistas a nivel mundial. Uno de los destinos predilectos por los visitantes para tratar temas relacionados con su salud es México. Según cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, el año pasado se reportó una derrama económica de 200 mil millones de pesos (mdp) relacionado con el turismo de salud.

A pesar de que este turismo ha generado importantes divisas al país, en muchas ocasiones turistas extranjeros han denunciado excesivos cobros por parte de hospitales y médicos. A esto se suman los señalamientos que recientemente realizó el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, sobre más de 400 investigaciones de suministro de fentanilo, destacando que en lugares como del noroeste de México se aprovecha el turismo médico para consumir estas sustancias.

En este contexto, el representante del Consejo Nacional de Empresarios Turísticos (CNET) capítulo Los Cabos, Mauricio Salicrup, señaló que recientemente se reunieron con el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés) para realizar un Clúster Médico del destino, esto permite a los turistas poder realizar un turismo médico seguro y de manera ordenada en comparación de otros destinos turísticos.

° Turismo médico: potente nicho económico bien explotado en México

“Si lo escuché y se me hizo algo extraño, nosotros en Los Cabos, y es algo que he tenido la oportunidad de anunciarle a la Osac, a la embajada de Estados Unidos, estamos creando el clúster médico en el destino, con un grupo de médicos para precisamente tener un control muy estricto en cuanto a lo que se hace en el turismo médico, cuáles son las ventajas que tienen para venir los clientes al venir a Los Cabos, hacerse diferentes tipos de cirugías; aprovechando que otros destinos del país no han tenido la evolución para hacerlo de forma ordenada, como es el caso particular de Tijuana”.