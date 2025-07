CMB impide debut de Romina “La Bambita” Catalán en boxeo

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió suspender la participación de Romina “La Bambita” Catalán en una función de boxeo profesional programada para este sábado 26 de julio en el auditorio Benito Juárez del puerto de Veracruz. La boxeadora mexicana, con apenas 12 años, estaba programada para hacer su debut profesional, lo que intentaría establecer un nuevo Récord Guinness.

La decisión fue tomada tras la intervención del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, quien argumentó que permitir la pelea de una menor de esa edad sería una acción contraria a los principios del organismo. El dirigente comunicó que no permitirían que una niña tan joven se enfrentara en un combate profesional.

El evento contaba con el respaldo del Instituto Veracruzano del Deporte y estaba planeado como una cartelera especial con una pelea de boxeo pactada en peso átomo, a cuatro rounds, entre Romina Catalán y Guadalupe Medina, quien sustituiría a Abdeel Jaanai Cruz. Sin embargo, la función fue cancelada tras la postura firme del CMB.

The WBC is absolutely against a proposed fight in which a 12 year old girl is to make her pro debut in Veracruz , mexico . I personally called the promoter and he is dealing with the fighters father who is making all kinds of threats . I will do everything possible to stop this… pic.twitter.com/4glVf7Fdkn

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 25, 2025