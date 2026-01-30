CNET pide al Gobierno Federal priorizar al turismo como eje de la economía nacional

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), a través de su representación en Los Cabos, reiteró el llamado al Gobierno Federal para que el turismo en México sea reconocido como una prioridad dentro de la agenda económica nacional.

Mauricio Salicrup, representante del organismo empresarial, destacó que la industria turística es uno de los principales motores económicos del país, debido a su capacidad para generar empleos, atraer divisas internacionales y fortalecer el desarrollo regional, particularmente en destinos como Baja California Sur.

No obstante, el sector empresarial lamentó que, pese a los esfuerzos del CNET, no se han concretado políticas públicas ni acciones contundentes que coloquen al turismo como un eje estratégico del crecimiento económico. Salicrup señaló que, aunque la Secretaría de Turismo (Sectur) ha impulsado algunas iniciativas, la falta de una política de Estado limita el potencial del sector.

“A nivel nacional hemos impulsado la importancia de considerar al turismo como prioridad económica por las ventajas que genera en empleo y divisas; sin embargo, no hemos encontrado una respuesta concreta”, expresó.

El representante del CNET subrayó que México cuenta con ventajas competitivas reconocidas a nivel internacional; sin embargo, la ausencia de acuerdos claros y de largo plazo genera incertidumbre para la planeación del sector.

Finalmente, la industria turística insistió en la urgencia de establecer mecanismos que faciliten la inversión, fortalezcan la infraestructura turística nacional y permitan mantener la competitividad frente a otros mercados globales.

