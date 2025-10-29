CNPC emite ALERTA a 8 estados por lluvias, entre ellos Veracruz, Hidalgo y Puebla

Autoridades mexicanas han emitodo una alerta urgente para la población de Veracruz, Hidalgo y Puebla, y otros cuatro estados de México, debido a la persistencia de lluvias intensas que se esperan en las próximas horas en su territorio.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC) subraya que la prevención ciudadana es fundamental para reducir riesgos ante los pronósticos de intensas lluvias que ha emitodo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Guerreo y Chiapas.

De acuerdo con el aviso que la CNPC emitió la tarde de este miércoles, “continuarán las lluvias muy fuertes a intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, así como lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Chiapas“, siendo algunos de estos estados en donde se han reportado 80 personas muertas debido a los fuertes tormentas que hace unas semanas desbordaron ríos y arroyos.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE LLUVIAS

Ante el riesgo inminente que estas nuevas lluvias podrían ocacionar a la población mexicana, la CNPC emite una serie de recomendaciones a seguir para evitar poner en riesgo las vidas humanas:

Se recomienda a los habitantes evitar rigurosamente cruzar zonas que ya se encuentren inundadas o que presenten una fuerte corriente de agua.

En zonas urbanas, es indispensable mantener limpios los desagües y coladeras.

Dentro de casa se pide a la ciudadanía asegurar aquellos objetos que, por su ligereza o ubicación, pudieran ser arrastrados o movidos por el viento o la lluvia intensa y convertirse en proyectiles o en objetos que obstruyan el sistemas de drenaje.

Para quienes residen en áreas propensas a deslaves, inundaciones o que se ubican cerca de cauces naturales, la recomendación clave es identificar con antelación las rutas seguras de evacuación y ubicar el refugio temporal más cercano y accesible.

Ante cualquier emergencia, recuerda que puedes llamar al teléfono 911.