CNTE continuará paro en el Zócalo CDMX pese al cierre de campaña de Sheinbaum

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó la mañana de este martes 28 de mayo que continuarán su paro indefinido en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

En conferencia de prensa, de acuerdo con el líder de la sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, no hay respuestas satisfactorias a sus demandas, por lo que exigen al gobierno que las mesas de trabajo tengan soluciones.

Aseveró que no hay impedimento para que se desarrolle el cierre de campaña de la candidata a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, programado para este miércoles 29 de mayo.

Lo anterior, porque acusó que la Secretaría de Gobernación condicionó el lunes que se romperían las mesas de diálogo en caso de que la CNTE no permitiera el evento político, de acuerdo con El Universal.

Pedro Hernández comentó que no existe algo que les imposibilite la instalación del templete, ya que el espacio quedará libre; no obstante, exigen que les den las garantías de que su manifestación no tendrá problemas.

Por el momento, se dio a conocer que este martes, a las 11:00 horas, tendrán un encuentro con Luisa Alcalde Luján, secretaria de Gobernación.

Instalan templete para el cierre de campaña de Sheinbaum

Cerca de Palacio Nacional ya instalaron el templete principal para el cierre de campaña de Sheinbaum, pese a que se encuentra el paro de la CNTE.

Alrededor de la Plaza de la Constitución se colocaron las pantallas y hay distintos camiones que descargan otras estructuras para el evento.

MAEP