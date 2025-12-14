Cobros automáticos en streaming y telefonía quedan limitados en México

El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley Federal del Consumidor para proteger a los usuarios de servicios de streaming, telefonía e Internet frente a cobros automáticos no autorizados.

La modificación establece que las empresas no podrán realizar cargos recurrentes sin contar con el consentimiento expreso del consumidor, incluso en casos de renovaciones automáticas de suscripciones o contratos.

Además, los proveedores deberán informar de forma clara y previa el monto del cobro, la periodicidad, la fecha del cargo y las condiciones del servicio. Esta información deberá presentarse antes de que el usuario acepte cualquier contratación o renovación.

La reforma también garantiza que los consumidores puedan cancelar los servicios de manera inmediata, utilizando los mismos medios por los que contrataron, sin penalizaciones, cargos adicionales ni procesos complejos.

Las nuevas disposiciones aplican tanto a plataformas digitales de streaming como a empresas de telefonía fija, móvil y de Internet, sectores que concentran un alto número de reclamaciones por cargos no reconocidos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley y de atender las quejas cuando las empresas incumplan estas obligaciones.

La reforma, ya vigente tras su publicación en el DOF, busca frenar prácticas abusivas, mejorar la transparencia y reforzar la protección del consumidor en un mercado cada vez más digital.