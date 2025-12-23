Coca-Cola subirá de precio en 2026: cuánto costará tras el alza del IEPS

El precio de Coca-Cola y otras bebidas refrescantes en México sufrirá un incremento a partir de 2026 tras la aprobación de la reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava bebidas azucaradas y, por primera vez, también versiones “light” o sin azúcar.

La medida, impulsada por el gobierno federal, eleva la cuota del IEPS de aproximadamente 1.6451 a 3.0818 pesos por litro, con el fin declarado de desalentar el consumo de azúcares y colorantes asociados a problemas de salud pública.

Aumentos en refrescos

La nueva estructura fiscal tendrá un impacto directo en el precio de Coca-Cola y otras marcas populares como Pepsi.

En el caso de los refrescos de cola, estimaciones preliminares señalan que:

Una botella de 2.5 litros podría subir de alrededor de 45 a 53 pesos.

La presentación de 3 litros pasaría de cerca de 53 a 62 pesos.

Los envases retornables de 3 litros se ubicarían en un rango similar de ajuste.

Para Pepsi, los precios también reflejarían aumentos comparables en presentaciones de 2.5 y 3 litros.

El ajuste tributario se aplica por igual a refrescos tradicionales y a versiones con edulcorantes, un punto criticado por sectores de la industria que advierten sobre el impacto en la demanda.

Con el nuevo esquema fiscal, el precio de Coca-Cola y otras bebidas de cola en el mercado mexicano reflejará el incremento del IEPS en diferentes presentaciones en 2026, un cambio que afectará tanto a tiendas de abarrotes como a supermercados en todo el país.

La entrada en vigor de este ajuste tributario marca un nuevo capítulo en la política fiscal sobre bebidas azucaradas como Coca-Cola, con efectos directos en los bolsillos de consumidores y en las estrategias de precios de las principales refresqueras.

