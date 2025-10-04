Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 3 de Octubre, 2025
Cocaína, armas de fuego y miles de cartuchos fue el aseguramiento del enfrentamiento en Cabo Pulmo

Cocaína, armas de fuego, cartuchos, dos vehículos y un detenido fue el saldo que dejó el enfrentamiento en Cabo Pulmo.
Isabel Mercado
3 octubre, 2025
La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer a través de un comunicado el resultado del enfrentamiento suscitado en Cabo Pulmo el jueves pasado. El aseguramiento corresponde a 75 dosis de cocaína, cinco armas de fuego, más de mil cartuchos de diversos calibres, dos vehículos y diverso equipo táctico, así como la detención de una persona.

De acuerdo con la dependencia, el Sector Naval de Cabo San Lucas, se desplazó al poblado de Los Frailes, Baja California Sur y al realizar patrullaje divisaron el aterrizaje de dos aeronaves, por lo que procedieron a intervenir a los sospechosos. 

La Semar no ha dado a conocer el nombre del detenido y tampoco reportó datos sobre personas lesionadas durante el enfrentamiento.

El decomiso de armas, así como la persona detenida, fueron puestos a disposición de las autoridades para abrir una carpeta de investigación. 

