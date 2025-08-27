Cambiaban la cocaína decomisada por leche en polvo; la FGR investiga el caso

Siete personas son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente participar en un esquema en el que se sustituía cocaína decomisada con leche en polvo para después comercializar la droga. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Señalamientos de Morena contra Sergio Taboada

Hace unos días, el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila Anaya, aseguró que Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano del exalcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, tiene una orden de aprehensión vinculada a este caso.

Según Ávila, Taboada Cortina, en su cargo como director de la Unidad de Control y Evaluación del Órgano Interno de la FGR, habría participado junto a otros exfuncionarios en este esquema para desviar los decomisos.

Respuesta del gobierno federal

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si Sergio Taboada fue separado de su puesto en la FGR. García Harfuch señaló que la investigación está en curso.

“Sabemos que la FGR ya tiene investigaciones al respecto de siete personas, no podría confirmar exactamente qué personas son. El nombre de las personas involucradas no los tenemos nosotros”, declaró.

Sheinbaum añadió que es indispensable que el caso se esclarezca:

“Sí vale la pena que se investigue, por supuesto”, apuntó.

El señalamiento contra Sergio Taboada se suma a la detención del excontralor de la FGR, Arturo Serrano Meneses, y de varios de sus excolaboradores. Morena ha advertido que el caso podría derivar en implicaciones más amplias por presuntos vínculos con corrupción y tráfico de influencias.