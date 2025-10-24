Lo mejor de la cocina local brilla en los Culinary Awards 2025

La cuarta edición de los Culinary Awards Los Cabos 2025 avanzó con éxito en su proceso de nominación, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes del destino. Este año, 153 restaurantes fueron evaluados por 70 jueces expertos, mientras que los comensales también participaron a través de 36 mil votos electrónicos, contribuyendo a destacar la oferta culinaria local.

La voz de los comensales cuenta

Linda Mchatton, fundadora de Culinary Awards, destacó la relevancia de la participación del público.

“Son 153 restaurantes que están participando, distribuidos en 20 categorías, más dos de Reserva y otras más dentro del Culinary Awards. La respuesta ha sido excelente; a pesar de un año complicado económicamente, la participación de los restaurantes y de los comensales ha sido muy positiva, con recomendaciones y cifras destacables”, señaló Mchatton.

La interacción de los comensales permite no solo reconocer la calidad de los restaurantes, sino también promocionar la gastronomía de Los Cabos a nivel nacional e internacional.

Gastronomía como motor turístico

Las experiencias culinarias se han consolidado como uno de los principales motivos de viaje a Los Cabos, junto con la pesca deportiva. Según el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), alrededor del 16 % de los turistas extranjeros eligen el destino motivados por su oferta gastronómica, posicionando la región como un referente culinario del país.

Gala Culinary Awards: cuándo y cómo se decidirán los ganadores

Los ganadores de cada categoría se darán a conocer en la gala de premiación, programada para el 4 de noviembre de 2025. En esta ceremonia, los jueces calificados evaluarán a los restaurantes participantes en aspectos como servicio, maridaje, experiencia del cliente y calidad de cocina, destacando a quienes sobresalen en la escena culinaria local.