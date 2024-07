Coco Gauff brilla en su debut olímpico en París 2024

La joven promesa del tenis estadounidense, Coco Gauff, no defraudó en su primer partido en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Gauff, quien fue la abanderada de Estados Unidos y es la segunda preclasificada del torneo, demostró su talento y preparación al vencer de manera contundente a la australiana Ajla Tomljanovic con un marcador de 6-3, 6-0.

Confident Coco 😤

No.2 seed @CocoGauff breezes into Round 2 with her evening win over Tomljanovic, 6-3, 6-0!@Olympics | #Paris2024 | #Tennis pic.twitter.com/OHKmJCG8nP

