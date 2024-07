Coco Gauff y LeBron James, abanderados de EU en ceremonia inaugural de París 2024

La estrella del tenis Coco Gauff será la abanderada de Estados Unidos en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París-2024, confirmaron el miércoles las autoridades olímpicas estadounidenses.

Gauff, actual campeona del Abierto de Estados Unidos, se unirá a la superestrella de la NBA LeBron James como los abanderados de Estados Unidos para la ceremonia del viernes a lo largo del río Sena, dijo el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

“Nunca pensé que tendría el honor de llevar la bandera estadounidense en la ceremonia de apertura”, dijo Gauff en un comunicado.

I just want to say thank you to my fellow team usa olympians/athletes for voting and choosing me for this incredible honor to be the flag bearer for the opening ceremony ❤️. Thank you so much. I am incredibly honored. 🥹🇺🇸

— Coco Gauff (@CocoGauff) July 24, 2024