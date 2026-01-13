Cocodrilo irrumpe en campo de golf de Puerto Vallarta

La presencia de un cocodrilo provocó una alerta preventiva la tarde del lunes en Marina Vallarta, dentro de un campo de golf de Puerto Vallarta, luego de que el ejemplar fuera detectado en una zona de tránsito frecuente, lo que obligó a activar protocolos para proteger a personas y fauna.

El reptil, de aproximadamente dos metros de longitud, fue observado desplazándose cerca del hoyo 17, a escasos metros de una vialidad con flujo constante, situación que generó inquietud entre jugadores y personal que se encontraba en el sitio.

Ante el posible riesgo, trabajadores del complejo notificaron a las autoridades municipales, quienes respondieron de inmediato para evitar cualquier interacción directa con el cocodrilo y prevenir un incidente mayor.

Elementos de la Patrulla Verde arribaron al lugar para acordonar el área, restringir el paso y mantener a distancia a curiosos, mientras se coordinaban acciones con especialistas en manejo de fauna silvestre.

Posteriormente, personal de Ecología y Sustentabilidad municipal inició las maniobras de captura, empleando equipo y técnicas adecuadas para inmovilizar al animal sin causarle daño, bajo un enfoque de protección ambiental.

Tras varios minutos de trabajo conjunto, el cocodrilo fue asegurado de manera controlada, sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas durante el operativo.

Una vez bajo resguardo, el ejemplar fue trasladado y liberado en una zona natural segura, alejada de espacios urbanos y recreativos, donde no represente peligro para la población ni para su propia supervivencia.

Autoridades locales recordaron que este tipo de avistamientos puede presentarse en áreas como Marina Vallarta debido a la cercanía con cuerpos de agua, por lo que reiteraron el llamado a no intentar capturar, molestar o ahuyentar a estos animales.

