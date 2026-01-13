Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 12 de Enero, 2026
HomeNacionalCocodrilo irrumpe en campo de golf de Puerto Vallarta
Nacional

Cocodrilo irrumpe en campo de golf de Puerto Vallarta

Cocodrilo activa los protocolos de seguridad en campo de golf del fraccionamiento Marina Vallarta en Puerto Vallarta, Jalisco
12 enero, 2026
0
3
Cocodrilo irrumpe en campo de golf de Puerto Vallarta

Foto Lupillo Arce, Tribuna de la Bahía

La presencia de un cocodrilo provocó una alerta preventiva la tarde del lunes en Marina Vallarta, dentro de un campo de golf de Puerto Vallarta, luego de que el ejemplar fuera detectado en una zona de tránsito frecuente, lo que obligó a activar protocolos para proteger a personas y fauna.

El reptil, de aproximadamente dos metros de longitud, fue observado desplazándose cerca del hoyo 17, a escasos metros de una vialidad con flujo constante, situación que generó inquietud entre jugadores y personal que se encontraba en el sitio.

Ante el posible riesgo, trabajadores del complejo notificaron a las autoridades municipales, quienes respondieron de inmediato para evitar cualquier interacción directa con el cocodrilo y prevenir un incidente mayor.

Elementos de la Patrulla Verde arribaron al lugar para acordonar el área, restringir el paso y mantener a distancia a curiosos, mientras se coordinaban acciones con especialistas en manejo de fauna silvestre.

Posteriormente, personal de Ecología y Sustentabilidad municipal inició las maniobras de captura, empleando equipo y técnicas adecuadas para inmovilizar al animal sin causarle daño, bajo un enfoque de protección ambiental.

Tras varios minutos de trabajo conjunto, el cocodrilo fue asegurado de manera controlada, sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas durante el operativo.

Una vez bajo resguardo, el ejemplar fue trasladado y liberado en una zona natural segura, alejada de espacios urbanos y recreativos, donde no represente peligro para la población ni para su propia supervivencia.

Autoridades locales recordaron que este tipo de avistamientos puede presentarse en áreas como Marina Vallarta debido a la cercanía con cuerpos de agua, por lo que reiteraron el llamado a no intentar capturar, molestar o ahuyentar a estos animales.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCocodriloGolfPuerto Vallarta
Articulo anterior

Desaparecen dos mujeres tras sepelio de periodista asesinado en Veracruz

Siguiente articulo

Clima en La Paz y Los Cabos, martes 13 de enero de ...