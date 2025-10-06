Cocodrilo llega a Playa Azul arrastrado por fuertes vientos del huracán Priscila.

Un cocodrilo fue arrastrado a Playa Azul, en Michoacán, inusual suceso que sorprendió a los habitantes y turistas, ya que el reptil llegó hasta la costa por la fuerza del huracán Priscila. El fenómeno, que ha provocado intensas lluvias y oleajes en el Pacífico Mexicano, movilizó de inmediato a elementos de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para resguardar la zona y evitar cualquier incidente.

El vídeo del cocodrilo se difundió rápidamente en redes sociales, mostrando al animal descansando sobre la arena mientras las olas seguían golpeando con fuerza la playa. De acuerdo con autoridades locales, el ejemplar fue posteriormente atrapado por personal de rescate animal, con el objetivo de trasladarlo de manera segura a los humedales del estero de la Barra de Santa Ana, su hábitat natural. Ninguna persona, ni el animal resultaron afectados durante la operación.

Protección Civil informó que mantuvo presencia permanente en el área, especialmente en la Enramada El Tatoche, una zona turística de Playa Azul que suele recibir visitantes locales y nacionales e informó que debido al huracán Priscila se intensificará el monitoreo.

El huracán Priscila ha provocado el cierre de la navegación a embarcaciones menores y mayores en la región costera de Michoacán. La Capitanía de Puerto emitió la restricción como medida preventiva, en coordinación con la Secretaría de Marina, ante los fuertes vientos y marejadas que aún se registran en la zona.