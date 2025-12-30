Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Cocodrilo nadaba cerca de turistas en playas de Jalisco (Videos)

Cocodrilo provoca operativo en playas de Tenacactita y La Manzanilla, municipio de La Huerta, Jalisco, en vacaciones de Navidad
30 diciembre, 2025
Durante el operativo de vacaciones de Navidad, un cocodrilo fue detectado en playas del municipio de La Huerta, en el estado de Jalisco, el lunes, lo que llevó a un despliegue inmediato de Protección Civil para salvaguardar a turistas y habitantes locales, el animal fue capturado este martes.

Las acciones se concentraron en las costas de Tenacatita y La Manzanilla, dentro del municipio de La Huerta, donde personal especializado alertó a la población sobre la presencia del ejemplar y emitió recomendaciones preventivas para evitar riesgos.

Elementos de Protección Civil mantuvieron coordinación permanente con autoridades municipales y personal ambiental, con el objetivo de proteger a los visitantes y garantizar el manejo adecuado de la fauna silvestre durante la temporada alta.

El ejemplar, con una longitud aproximada de 1.76 metros, fue asegurado mediante un operativo de captura controlada, siguiendo protocolos de seguridad y bienestar animal. Posteriormente, fue trasladado al cocodrilario ubicado en La Manzanilla, donde quedó bajo resguardo y sin lesiones.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar a la fauna silvestre, no intentar acercarse a los animales y reportar cualquier avistamiento a los números de emergencia, especialmente durante periodos de alta afluencia turística como las vacaciones decembrinas.

