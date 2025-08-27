Cocodrilo le da el susto de su vida a joven en Puerto Vallarta (Video)

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que un cocodrilo emergió en la playa Bocanegra, en Marina Vallarta, municipio de Puerto Vallarta, cuando un joven ingresaba al mar. El reptil abrió las fauces, lo que obligó al muchacho a retroceder rápidamente.

El incidente ocurrió cuando el bañista presumiblemente invadió la zona donde el animal se desplazaba. De acuerdo con las imágenes, el joven logró reaccionar a tiempo y salió ileso del encuentro, pese al riesgo de agresión.

Cocodrilo defendió su territorio al sentirse amenazado

Armando Andrade y Armando Rubio, especialistas en la especie explicaron que, según lo observado en la grabación, el cocodrilo no buscó atacar directamente, sino que defendió su territorio al sentirse amenazado. Indicaron que la acción de abrir las fauces fue únicamente una advertencia.

Los expertos señalaron que, por la cercanía, el animal pudo haber causado una lesión grave si esa hubiera sido su intención. Sin embargo, concluyeron que solo reaccionó instintivamente ante la invasión de su espacio.

De acuerdo con las imagenes, algunas personas advirtieron al joven de la presencia del reptil, pero este no atendió los llamados y continuó su camino hacia el mar. Minutos después, el encuentro con el cocodrilo obligó al muchacho a retirarse.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a extremar precauciones en las playas de la bahía, donde estos animales suelen desplazarse hacia el mar en busca de alimento o refugio. Recordaron que la presencia de estos ejemplares en la zona es habitual.

