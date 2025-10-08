COEPRIS autoriza reanudación parcial de venta de alimentos en Cabo San Lucas

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) autorizó el restablecimiento de la venta de alimentos en la vía pública de Cabo San Lucas, tras verificar que ya no existen derrames generalizados de aguas residuales.

La autoridad instruyó a los comerciantes a realizar labores de limpieza y desinfección de sus puestos y utensilios antes de reanudar operaciones, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y reducir riesgos sanitarios.

Continúa la suspensión en San José del Cabo

En San José del Cabo, la venta de alimentos en la vía pública seguirá suspendida de forma temporal en zonas donde aún persisten vertimientos de aguas residuales, principalmente en las colonias Zacatal y Vista Hermosa.

La titular de COEPRIS, Ethna Quiroz León, informó que personal de la institución mantiene recorridos de supervisión para evaluar las condiciones sanitarias y determinar cuándo podrá reactivarse la actividad comercial.

Lee más: Baja California Sur celebra 51 años de historia como Estado libre y soberano

Llamado a reforzar medidas de higiene

Quiroz León convocó a las y los vendedores ambulantes y semifijos de Cabo San Lucas a retirar desechos arrastrados por las lluvias y limpiar los perímetros donde laboran.

Recomendó lavar banquetas con agua hiperclorada y aplicar de manera estricta las medidas de sanidad durante la preparación de alimentos.

Subrayó que quienes manipulan alimentos deben estar en buen estado de salud, lavarse las manos con frecuencia y usar cubrebocas durante la jornada laboral.

Operación regular en La Paz

La titular de COEPRIS señaló que la venta de alimentos en la vía pública continúa de manera regular en La Paz, siempre que se cumplan las medidas sanitarias.

Solo se aplicarán suspensiones temporales en las zonas donde se detecten escurrimientos de aguas residuales.

Además, recordó que los puestos que operen en áreas afectadas pueden reportarse en el portal oficial www.coeprisbcs.gob.mx, para que el personal de la dependencia realice la verificación correspondiente.