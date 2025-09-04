COEPRIS suspende temporalmente la venta de alimentos en La Paz y Los Cabos

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), informó la suspensión temporal de la venta de alimentos en vía pública en La Paz y Los Cabos. La medida aplica en zonas con derrames de aguas residuales ocasionados por el huracán Lorena.

La disposición incluye a los puestos semifijos que operan en vialidades con derrames. En las zonas sin esta situación, los establecimientos deberán realizar limpieza exhaustiva y saneamiento básico con agua hiperclorada en banquetas y alrededores. Así lo precisó la titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro.

Los verificadores de COEPRIS recorren diversos puntos para fomentar medidas de higiene entre comerciantes de alimentos. En estas visitas destacan la importancia de conservar los comestibles de manera adecuada. Recordaron que el calor acelera la descomposición y aumenta el riesgo de enfermedades diarreicas agudas.

La ciudadanía podrá presentar denuncias por irregularidades en el portal www.coeprisbcs.gob.mx o al teléfono 612-12-5-05-78.

Finalmente, Guluarte Castro exhortó a las familias de La Paz y Los Cabos a realizar saneamiento básico en viviendas y espacios comunitarios. También pidió eliminar agua estancada en cacharros para evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue.