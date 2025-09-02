Suspensión de venta de alimentos aplica en zonas con derrames: COEPRIS

Personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) llevó a cabo este lunes una jornada de fomento de medidas básicas de higiene en establecimientos comerciales y de servicios. El énfasis fue en negocios dedicados a la venta de alimentos. La actividad se realizó tras las lluvias registradas este fin de semana en Baja California Sur.

Como parte de esta acción, se informó que podrán regresar a su actividad comercial los puestos fijos y semifijos que realicen saneamiento básico en sus instalaciones. Además, solo podrán operar si se ubican en zonas sin vertimientos de agua, indicó la titular de la dependencia, Ethna Quiroz León.

En el diálogo con prestadores de servicios se destacó la necesidad de conservar adecuadamente las materias primas. Se recordó que las altas temperaturas favorecen la descomposición de alimentos. Esto puede derivar en enfermedades diarreicas agudas, que representan mayor riesgo en personas adultas mayores, comentó la funcionaria.

Leer más: Reportan daños menores y afectaciones tras sismo en Los Cabos

También se recomendó lavarse las manos con frecuencia, en especial quienes manipulan y preparan alimentos. Asimismo, se pidió usar agua potable en todo momento y garantizar que el personal se presente aseado en su área de trabajo. Estas disposiciones forman parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009.

Finalmente, Quiroz León convocó a sanear banquetas y zonas externas de los establecimientos con agua hiperclorada. Recalcó que no deben usarse aguas estancadas para consumo o aseo. También pidió eliminar cacharros que acumulen agua y retirar la hierba que pueda servir de refugio al mosquito transmisor del dengue.