COFEPRIS alerta por venta ilegal de parches Hero Mighty Patch para el acné

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria el pasado 19 de enero de 2026 tras identificar la comercialización ilegal en territorio nacional del producto Hero MIGHTY PATCH™ Invisible+ (parches para acné).

La irregularidad fue reportada originalmente por la empresa titular del registro sanitario, Church & Dwight, S. de R.L. de C.V., la cual detectó que el producto se ofrece principalmente a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles sin cumplir con las normas vigentes.

El foco de la alerta se centra en el número de lote LT4002ABP1 con fecha de caducidad de enero de 2027.

Según el análisis técnico-documental de la autoridad sanitaria, se desconocen las condiciones de fabricación, transporte y almacenamiento de estas unidades, lo que significa que no se garantiza la seguridad, calidad o eficacia de los ingredientes hidrocoloides que componen el parche para la absorción de impurezas en la piel.

Además, la COFEPRIS señaló que este producto presenta anomalías visibles, como el etiquetado exclusivamente en idioma inglés, lo cual infringe la regulación mexicana para dispositivos médicos.

Al no contar con una cadena de distribución verificada, el uso de estos parches representa un riesgo sanitario, ya que podrían provocar reacciones adversas o no cumplir con su función protectora y de tratamiento contra los brotes de acné.

Vigilancia ante el auge del comercio digital de insumos médicos

Dentro del contexto de vigilancia, esta acción forma parte de los operativos constantes que la Secretaría de Salud y organismos como la COEPRIS realizan para frenar el mercado negro de productos “beauty tech” y dispositivos médicos de venta libre.

Ante el incremento de casos similares, se recomienda a los consumidores verificar siempre que los empaques secundarios contengan información en español y los datos del importador autorizado en México.

En caso de haber adquirido el producto del lote LT4002ABP1, se insta a suspender su uso de inmediato y realizar una denuncia en la página oficial del gobierno.

