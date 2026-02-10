Alerta Cofepris: comercialización ilegal de productos con tirzepatida pone en riesgo la salud

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria nacional este tras identificar la comercialización ilegal de diversos productos que ostentan contener el principio activo tirzepatida.

Según el organismo regulador, marcas como Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts se distribuyen a través de plataformas de comercio electrónico, redes sociales y sitios web sin contar con el registro sanitario correspondiente.

Esta falta de autorización significa que no han sido evaluados en cuanto a su seguridad, calidad y eficacia.

La investigación de Cofepris se originó tras el análisis técnico-documental de información presentada por Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., titular del registro de medicamentos autorizados con este componente.

Análisis técnico y riesgos de la tirzepatida adulterada

Se detectó que algunos productos, como la pluma precargada de Rapha Pharmaceuticals Inc, no solo carecen de registro, sino que tras análisis de laboratorio revelaron la presencia de semaglutida y crecimiento bacteriano, lo que representa un peligro inminente para los consumidores.

Asimismo, la autoridad sanitaria recibió notificaciones internacionales de Colombia y Argentina sobre la venta irregular de productos como Tirzepatida (GLP-1 / GIP) + B12 y Tirzec 5 de la empresa Quimfa S.A.

Estos insumos se ofrecen en presentaciones prohibidas o no evaluadas, tales como gotas, parches, viales y jeringas prellenadas.

La Cofepris enfatiza que la tirzepatida es un fármaco que requiere estrictamente de valoración, receta y supervisión médica constante.

La Cofepris advierte que el uso de estos productos “milagro” o falsificados puede generar reacciones adversas graves o falta de eficacia terapéutica.

En el caso específico de los lotes detectados con crecimiento bacteriano, el riesgo de infecciones sistémicas es elevado.

La dependencia exhorta a la población a no adquirir fármacos en sitios de internet de dudosa procedencia, especialmente aquellos que prometen resultados rápidos para el control de peso o diabetes sin el respaldo de una institución de salud formal.

