COFEPRIS emite alerta nacional por falsificación de Mejoralito Pediátrico y CONTAC Ultra

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha lanzado una alerta sanitaria tras confirmar la falsificación de dos medicamentos de uso común en los hogares mexicanos: Mejoralito Pediátrico y CONTAC Ultra.

La autoridad sanitaria detectó irregularidades en el empaque y contenido de diversos lotes, lo que representa un peligro inminente para la salud pública, especialmente para los menores de edad que consumen estos productos para aliviar fiebre o dolor.

En el caso de Mejoralito Pediátrico (paracetamol 3.2g/100ml), el lote identificado como falsificado es el 230230, con fecha de caducidad de marzo de 2026.

De acuerdo con la empresa titular del registro, Haleon México, S.A. de C.V., el producto original presenta diferencias marcadas en el color de la caja y en los sellos de seguridad.

Los productos apócrifos no garantizan la calidad de los ingredientes activos, lo que podría derivar en una dosificación incorrecta o intoxicaciones.

Por otro lado, el medicamento CONTAC Ultra (paracetamol, fenilefrina y clorfenamina), utilizado para el alivio de síntomas de gripe, presenta falsificación en el lote 211024.

Las anomalías detectadas por COFEPRIS incluyen errores en la tipografía de los empaques y la ausencia de características táctiles en el grabado de la caja.

El consumo de estos medicamentos falsos puede agravar enfermedades preexistentes o causar reacciones alérgicas severas debido a que se desconoce su proceso de fabricación.

Vigilancia extrema en farmacias y puntos de venta

Dentro del cuerpo de la nota, es fundamental señalar que estas alertas se derivan de denuncias ciudadanas y operativos de vigilancia realizados por la Secretaría de Salud.

Para dar contexto, la falsificación de medicamentos ha tenido un repunte en el último año, afectando principalmente a marcas de venta libre (OTC).

La COEPRIS y la PROFECO recomiendan a la población adquirir estos insumos únicamente en farmacias establecidas y evitar compras en tianguis, puestos semifijos o plataformas de redes sociales donde no se garantiza la cadena de frío ni el almacenamiento adecuado de los fármacos.

